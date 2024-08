Hospital da Criança ganha certificação de padrões de segurança

A unidade, referência em pediatria e em obstetrícia no interior da Bahia, já havia sido Acreditada com o nível ONA 1, em 2022 - Foto: Divulgação | Eloi Correia

Atendimento a padrões rigorosos de segurança e cumprimento de práticas de assistência e funcionamento levaram a certificação do Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana, em ONA Nível 2 (Acreditado Pleno).

A unidade, referência em pediatria e em obstetrícia no interior da Bahia, já havia sido Acreditada com o nível ONA 1, em 2022, pela Organização Nacional de Acreditação. A certificação tem o objetivo de “promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde”. Para ser acreditada, a organização precisa “comprovadamente atender aos padrões definidos pela ONA, reconhecidos internacionalmente”.

O nível 2 é concedido a unidades de saúde que cumprem em 80% ou mais, os padrões de qualidade e segurança e 70% ou mais, os padrões ONA de gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades.



Para a secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, essa certificação também é um reconhecimento aos profissionais que atuam na unidade.“Essa certificação mostra qualidade da estrutura do hospital e, principalmente, dos profissionais que atuam na unidade. É mais uma demonstração do cuidado que o Governo do Estado tem com as crianças de Feira de Santana e de toda a Bahia”.

Além da segurança do paciente e da qualidade na assistência prestada, o segundo nível de avaliação levou em consideração também a gestão integrada dos processos e a comunicação entre eles.