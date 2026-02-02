Câmara de Salvador volta nesta segunda: veja projetos que impactam a cidade

Câmara Municipal de Salvador retoma as atividades nesta segunda-feira, 2 - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) inicia, nesta segunda-feira, 2, os trabalhos da 20ª legislatura, com uma sessão solene, às 9h30, no Plenário Cosme de Farias.

O encontro será comandado pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB). Na ocasião, como de praxe, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União), fará a leitura da Mensagem do Executivo, na qual apresentará um balanço das ações desenvolvidas no ano anterior e os eixos prioritários do planejamento municipal para 2026.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de 2026 ser um ano eleitoral e com a possibilidade de alguns membros da Casa disputando vagas, por exemplo, para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o tucano acredita que os trabalhos na CMS não devem ser prejudicados.

"Tenho certeza de que teremos mais um período bastante produtivo, com foco na aprovação de matérias de interesse da cidade e do cidadão [...] daremos início a mais um ano de atividades legislativas com a missão de fortalecer o papel do Parlamento Municipal", afirmou Muniz.

Plano de Segurança e eventos na Barra no horizonte

Entre os diversos desafios que os vereadores terão pela frente, nesta legislatura, estão a votação de projetos como o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e a restrição de eventos e uso de som na região da Barra.

O primeiro deles, apresentado pela Prefeitura em novembro do ano passado, apresenta metas, eixos estratégicos e medidas voltadas à segurança comunitária no município. O plano prevê 241 ações e 11 objetivos estratégicos até 2035, com investimento previsto de R$ 14,3 bilhões. O texto foi enviado pelo prefeito Bruno Reis à Casa no início de dezembro.

Com relação ao segundo o projeto, de autoria do vereador Maurício Trindade (PP) — e relatoria do vereador Duda Sanches (União) —, este tem como objetivo restringir eventos de grande porte na orla da Barra.

O texto visa proibir trios elétricos, carros de som e palcos para reduzir o impacto sonoro e desordem, mantendo exceções apenas para o Carnaval e eventos tradicionais.