POLÍTICA
Câmara Municipal de Salvador retoma trabalhos na próxima semana
Sessão solene contará com presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil)
Por Cássio Moreira
Siga o A TARDE no Google
A Câmara Municipal de Salvador retoma seus trabalhos legislativos de 2026 no dia 2 de fevereiro. A sessão solene ocorrerá a partir das 9h30, no Plenário Cosme de Farias, sendo conduzida por Carlos Muniz (PSDB), presidente da Casa no atual biênio.
Além dos vereadores, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), também estará presente. Durante a sessão, o chefe do Executivo fará um balanço das ações do ano de 2025, dentro da leitura da mensagem de abertura das atividades.
“Daremos início a mais um ano de atividades legislativas com a missão de fortalecer o papel do Parlamento Municipal, aprimorar o debate público e colaborar, de forma institucional, para o avanço das políticas públicas que impactam diretamente a vida dos soteropolitanos”, afirmou Carlos Muniz.
Atual legislatura
A 20º Legislatura da Câmara Municipal de Salvador teve início em fevereiro de 2025, com os 43 vereadores eleitos do anterior. Dos parlamentares eleitos, 19 não estavam na legislatura anterior.
O mais votado no último pleito foi Jorge Araújo (PP), com 36.065 votos. O partido com a maior bancada é o União Brasil, com sete cadeiras. seguido pelo PSDB, com cinco vereadores.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes