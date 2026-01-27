Câmara Municipal de Salvador retoma trabalhos na próxima semana

Câmara Municipal retoma trabalhos no dia 2 de fevereiro - Foto: Antônio Queiros | Câmara Municipal de Salvador

A Câmara Municipal de Salvador retoma seus trabalhos legislativos de 2026 no dia 2 de fevereiro. A sessão solene ocorrerá a partir das 9h30, no Plenário Cosme de Farias, sendo conduzida por Carlos Muniz (PSDB), presidente da Casa no atual biênio.

Além dos vereadores, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), também estará presente. Durante a sessão, o chefe do Executivo fará um balanço das ações do ano de 2025, dentro da leitura da mensagem de abertura das atividades.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Daremos início a mais um ano de atividades legislativas com a missão de fortalecer o papel do Parlamento Municipal, aprimorar o debate público e colaborar, de forma institucional, para o avanço das políticas públicas que impactam diretamente a vida dos soteropolitanos”, afirmou Carlos Muniz.

Atual legislatura

A 20º Legislatura da Câmara Municipal de Salvador teve início em fevereiro de 2025, com os 43 vereadores eleitos do anterior. Dos parlamentares eleitos, 19 não estavam na legislatura anterior.

O mais votado no último pleito foi Jorge Araújo (PP), com 36.065 votos. O partido com a maior bancada é o União Brasil, com sete cadeiras. seguido pelo PSDB, com cinco vereadores.