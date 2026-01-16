Salvador terá mais de 200 novos ônibus com ar-condicionado

Novos ônibus adquiridos serão do modelo Euro 6, com ar-condicionado instalado. - Foto: Divulgação / Semob

O governo Bruno Reis deu mais um passo para renovar a frota de ônibus de Salvador. O secretário de Mobilidade (Semob) Pablo Souza assinou o contrato para a compra de 226 novos coletivos.

O contrato foi assinado na terça-feira, 13, e publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta, 16. A empresa que ficará responsável pela aquisição dos veículos é a Mercedes Benz do Brasil, e vai receber o total de R$ 172, 2 milhões pelo serviço.

Os novos ônibus adquiridos serão os de modelo Euro 6, com ar-condicionado instalado, que vão substituir os veículos mais antigos da frota. Estes veículos emitem menos gases poluentes, pois contam com limites mais baixos de óxidos de nitrogênio, partículas sólidas e hidrocarbonetos.

A expectativa da gestão é que os novos coletivos estejam circulando pelas ruas da cidade já neste semestre.

A renovação da frota do sistema de transporte urbano de Salvador faz parte de uma promessa de campanha do prefeito Bruno Reis (União Brasil), que tem como meta tornar toda a frota climatizada até o final do seu mandato, em 2028.

Atualmente, Salvador conta com 1.947 ônibus, sendo 102 da frota renovada, desse total são oito são elétricos e 94 são Euro 6.

Empréstimo

No final de 2025, o Ministério da Fazenda deu aval para a Prefeitura de Salvador contratar um empréstimo no valor total de R$ 264 milhões para a compra de novos ônibus do sistema de transporte público da capital baiana.

O despacho assinado pelo secretário executivo da pasta, Dario Durigan, autorizou a concessão da garantia da União para o contrato de operação de crédito que será celebrado entre o município e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES).

Amarelinhos

A Prefeitura de Salvador também vai promover a renovação da frota dos “amarelinhos”, veículos de menor porte que integram o Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC).

Em outubro, a Câmara Municipal de Salvador autorizou e o prefeito Bruno Reis sancionou a lei que autoriza o município a solicitar empréstimo de R$ 95 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Segundo o texto, os veículos serão substituídos por modelos no padrão Euro 6, todos equipados com ar-condicionado.

Os “amarelinhos” atuam como transporte complementar, ligando bairros às principais vias da cidade e facilitando o acesso dos usuários aos ônibus convencionais.

A proposta é ampliar a acessibilidade aos corredores de tráfego com veículos de menor porte. Além disso, eles também realizam integração com o metrô e outras linhas de ônibus do sistema.