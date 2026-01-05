Salvador cobra mais caro que São Paulo e Rio no transporte público

Tarifa de ônibus de Salvador é a quinta mais cara do Brasil - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

O novo valor da tarifa de ônibus em Salvador (R$ 5,90) começou a valer já nesta segunda-feira, 5, e deixou usuários contrariados, especialmente após o reajuste ter ocorrido logo após a virada de 2025 para 2026 e o último aumento ter ocorrido há um ano (de R$ 5,20 para R$ 5,60) — segundo a Prefeitura, a medida está prevista em contrato.

O ponto é que a capital baiana possui a maior tarifa entre as capitais da região Nordeste, além de estar acima das duas maiores cidades do país: São Paulo e Rio de Janeiro.

Enquanto a capital paulista passou a adotar o valor de R$ 5,30 nos ônibus e R$ 5,40 no metrô e nos trens — que começam a valer a partir desta terça-feira, 6 — o Rio de Janeiro passou a cobrar a tarifa de R$ 5.

Nordeste

Quando o comparativo é feito com as capitais da Região Nordeste a diferença de valores também chama atenção. Fortaleza passou de R$ 4,50 para R$ 5,40 - tarifa começou a valer no último dia 1º.

Em Recife, ainda não houve definição sobre o assunto. Na capital pernambucana, o último aumento foi em janeiro do ano passado, com a tarifa passando de R$ 4,10 para R$ 4,30 do chamado Anel A, que é utilizado por mais de 80% dos passageiros.

Confira o valor das demais tarifas de ônibus nas capitais do Nordeste:

Aracaju: R$ 4,50

Maceió: R$ 4

João Pessoa: R$ 5,20

Natal: R$ 4,90

Teresina: R$ 4

São Luís: R$ 4,20

Mais caras que Salvador

Com a quinta tarifa mais cara do país, Salvador fica apenas atrás no quesito de quatro capitais: Florianópolis (R$ 7,70), Belo Horizonte (R$ 6,25), Manaus (R$ 6) e Curitiba (R$ 6).

Como justificativa para elevação no valor da tarifa na capital baiana, a Prefeitura de Salvador afirmou que os desafios enfrentados pelo sistema de transporte público em todo o país contribuíram para o processo.

Por outro lado, ressaltou os investimentos realizados no setor, como renovação da frota, retomada de linhas suspensas após a integração com o metrô e criação de novos itinerários. Além disso, ajustes "operacionais continuam sendo feitos para ampliar o número de viagens e reduzir o tempo de espera".