POLÍTICA

Tarifa do transporte em Salvador vai para R$ 5,90

Anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador nesta sexta, 2

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/01/2026 - 17:35 h | Atualizada em 02/01/2026 - 18:24
Tarifa chega a R$ 5,90 em Salvador
Tarifa chega a R$ 5,90 em Salvador -

A tarifa do ônibus de Salvador será R$ 5,90 a partir da próxima segunda-feira, 5. O reajuste foi anunciado nesta sexta-feira, 2, pela Prefeitura da capital baiana.

Atualmente, a tarifa está em R$ 5,60. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) já havia sinalizado a possibilidade de aumento da passagem, como ocorreu nas demais capitais. O reajuste de R$ 0,30 (30 centavos) ainda é o menor entre as principais cidades do país.

No comunicado divulgado nesta sexta, 2, a Prefeitura ressaltou os investimentos recentes na mobilidade urbana, e pontuou que o novo valor também será praticado no BRT e no STEC.

"Mesmo com os grandes desafios e dificuldades enfrentados pelo sistema de transporte público por ônibus em todo o país nos últimos anos, a Prefeitura de Salvador tem feito investimentos robustos no setor, como, por exemplo, a renovação da frota com aquisição de novos e modernos veículos, a retomada de linhas que haviam sido canceladas por conta da integração com o metrô e criação de novos itinerários", diz o comunicado.

Novas linhas

A Prefeitura também informou, no mesmo comunicado, que algumas das linhas de ônibus que haviam sido suspensas, fruto do acordo com o metrô da capital baiana, voltaram a circular.

Linhas que voltarão a circular:

  • Conjunto Pirajá x Ribeira
  • Terezinha/Rio Sena x Pituba
  • Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Estação BRT Hiper

x