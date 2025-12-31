SALVADOR
Salvador dá passo histórico na mobilidade com a chegada de 300 ônibus
Prefeitura firmou contrato com Bndes para aquisição dos veículos
Por Yuri Abreu
A capital baiana deu um passo histórico na melhoria da mobilidade urbana após firmar um contrato, no valor de R$ 264 milhões, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para a aquisição de 300 ônibus Euro VI.
Segundo a Prefeitura de Salvador, a iniciativa representa a maior aquisição simultânea de ônibus da história da capital baiana e integra o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na área de Mobilidade Urbana, dentro do subeixo Renovação de Frota para o Setor Público.
De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, os coletivos vão atender a diversos bairros da cidade como Fazenda Coutos, Cosme de Farias, Engenho Velho.
“São veículos modernos e menos poluentes, conseguimos o menor valor de compra de ônibus Euro VI do país”, afirmou o titular da pasta.
Leia Também:
Diferenças
Os ônibus adquiridos seguem o mesmo padrão dos veículos atualmente em operação, mas com algumas diferenças a exemplo do ar-condicionado mais potente e o retorno do letreiro traseiro, ampliando a informação e a visibilidade das linhas.
A previsão é de que os novos veículos sejam adquiridos e incorporados ao sistema de transporte público da capital baiana ao longo do ano de 2026.
Pagamento
A operação de crédito foi negociada de forma conjunta pela Casa Civil da Prefeitura, pela Secretaria de Mobilidade (Semob), que será responsável pela gestão do contrato, e pelo Bndes.
Ainda segundo a gestão municipal, os recursos garantidos por meio do financiamento serão pagos integralmente pelo Município de Salvador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes