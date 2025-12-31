Menu
SALVADOR
SALVADOR

Salvador dá passo histórico na mobilidade com a chegada de 300 ônibus

Prefeitura firmou contrato com Bndes para aquisição dos veículos

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/12/2025 - 10:21 h | Atualizada em 31/12/2025 - 11:04
Salvador firmou contrato com BNDES para chegada de 300 novos ônibus
Salvador firmou contrato com BNDES para chegada de 300 novos ônibus -

A capital baiana deu um passo histórico na melhoria da mobilidade urbana após firmar um contrato, no valor de R$ 264 milhões, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para a aquisição de 300 ônibus Euro VI.

Segundo a Prefeitura de Salvador, a iniciativa representa a maior aquisição simultânea de ônibus da história da capital baiana e integra o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na área de Mobilidade Urbana, dentro do subeixo Renovação de Frota para o Setor Público.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, os coletivos vão atender a diversos bairros da cidade como Fazenda Coutos, Cosme de Farias, Engenho Velho.

“São veículos modernos e menos poluentes, conseguimos o menor valor de compra de ônibus Euro VI do país”, afirmou o titular da pasta.

Leia Também:

Passagem de ônibus: prefeito anuncia aumento na tarifa para 2026
Salvador receberá três novas linhas de ônibus; veja quais
Governo Lula autoriza empréstimo para compra de ônibus em Salvador

Diferenças

Os ônibus adquiridos seguem o mesmo padrão dos veículos atualmente em operação, mas com algumas diferenças a exemplo do ar-condicionado mais potente e o retorno do letreiro traseiro, ampliando a informação e a visibilidade das linhas.

A previsão é de que os novos veículos sejam adquiridos e incorporados ao sistema de transporte público da capital baiana ao longo do ano de 2026.

Pagamento

A operação de crédito foi negociada de forma conjunta pela Casa Civil da Prefeitura, pela Secretaria de Mobilidade (Semob), que será responsável pela gestão do contrato, e pelo Bndes.

Ainda segundo a gestão municipal, os recursos garantidos por meio do financiamento serão pagos integralmente pelo Município de Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Mobilidade Urbana onibus Salvador

