Salvador dá passo histórico na mobilidade com a chegada de 300 ônibus

A capital baiana deu um passo histórico na melhoria da mobilidade urbana após firmar um contrato, no valor de R$ 264 milhões, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para a aquisição de 300 ônibus Euro VI.

Segundo a Prefeitura de Salvador, a iniciativa representa a maior aquisição simultânea de ônibus da história da capital baiana e integra o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na área de Mobilidade Urbana, dentro do subeixo Renovação de Frota para o Setor Público.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, os coletivos vão atender a diversos bairros da cidade como Fazenda Coutos, Cosme de Farias, Engenho Velho.

“São veículos modernos e menos poluentes, conseguimos o menor valor de compra de ônibus Euro VI do país”, afirmou o titular da pasta.

Diferenças

Os ônibus adquiridos seguem o mesmo padrão dos veículos atualmente em operação, mas com algumas diferenças a exemplo do ar-condicionado mais potente e o retorno do letreiro traseiro, ampliando a informação e a visibilidade das linhas.

A previsão é de que os novos veículos sejam adquiridos e incorporados ao sistema de transporte público da capital baiana ao longo do ano de 2026.

Pagamento

A operação de crédito foi negociada de forma conjunta pela Casa Civil da Prefeitura, pela Secretaria de Mobilidade (Semob), que será responsável pela gestão do contrato, e pelo Bndes.

Ainda segundo a gestão municipal, os recursos garantidos por meio do financiamento serão pagos integralmente pelo Município de Salvador.