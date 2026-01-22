Pela primeira vez, Câmara de Salvador pode ter 10 vereadoras em exercício

Cátia Rodrigues pode retornar à Câmara de Salvador. - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A presença feminina pode alcançar um patamar inédito na Câmara Municipal de Salvador (CMS) em 2026. Pela primeira vez em sua história, o Legislativo soteropolitano pode ter 10 vereadoras em exercício. O número representa 23% dos 43 membros da Casa.

O número pode ser alcançado através de uma movimentação no União Brasil que resultará na ascensão da segunda suplente do partido, Cátia Rodrigues, à vereança. O primeiro suplente da legenda é Palhinha, que atualmente exerce o mandato de vereador por conta da nomeação de Alberto Braga para a chefia da Secretaria Municipal de Inovação e Tercnologia (Semit).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O primeiro cenário possível envolve o vereador Duda Sanches. O edil pode se licenciar do mandato para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. A possibilidade começou a ser ventilada após a morte de seu pai, o deputado estadual Alan Sanches, no último sábado, 17.

Inicialmente, a expectativa era de que Duda disputasse uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em substituição a Alan, que já havia lançado uma pré-candidatura à Câmara Federal — no entanto, os planos foram interrompidos com o seu falecimento, aos 58 anos.

Os últimos dois dias, contudo, foram cruciais para uma mudança de rota. Após reuniões com atores envolvidos diretamente no assunto, incluindo o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o martelo foi batido no sentido de que Duda deveria, ao invés da Alba, imprimir esforços para disputar uma vaga no Congresso.

Cátia Rodrigues pode retornar à Câmara de Salvador. | Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A outra forma de Cátia assumir o mandato é através da licença de Cláudio Tinoco, que deve ser um dos coordenadores da campanha de ACM Neto ao Governo da Bahia.

Como a legislação eleitoral não exige que vereadores se licenciem do cargo, caberá a Duda e Tinoco decidirem se vão ceder o mandato, ainda que temporariamente, para Cátia.

“Foi o que aconteceu com Geraldo Júnior em 2022. Ele era presidente da Câmara e foi eleito vice-governador sem se licenciar do mandato”, lembrou o especialista em direito eleitoral, Ademir Ismerim.

Histórico

As duas últimas legislaturas da Câmara Municipal de Salvador foram as que mais tiveram presença feminina. Nas eleições de 2020 e 2024 foram eleitas nove mulheres. A atual bancada no Legislativo soteropolitano é composto pelas vereadoras: