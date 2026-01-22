Menu
HOME > POLÍTICA
INÉDITO

Pela primeira vez, Câmara de Salvador pode ter 10 vereadoras em exercício

Número pode ser alcançado através de uma movimentação no União Brasil

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

22/01/2026 - 18:26 h
Cátia Rodrigues pode retornar à Câmara de Salvador.
Cátia Rodrigues pode retornar à Câmara de Salvador.

A presença feminina pode alcançar um patamar inédito na Câmara Municipal de Salvador (CMS) em 2026. Pela primeira vez em sua história, o Legislativo soteropolitano pode ter 10 vereadoras em exercício. O número representa 23% dos 43 membros da Casa.

O número pode ser alcançado através de uma movimentação no União Brasil que resultará na ascensão da segunda suplente do partido, Cátia Rodrigues, à vereança. O primeiro suplente da legenda é Palhinha, que atualmente exerce o mandato de vereador por conta da nomeação de Alberto Braga para a chefia da Secretaria Municipal de Inovação e Tercnologia (Semit).

O primeiro cenário possível envolve o vereador Duda Sanches. O edil pode se licenciar do mandato para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. A possibilidade começou a ser ventilada após a morte de seu pai, o deputado estadual Alan Sanches, no último sábado, 17.

Inicialmente, a expectativa era de que Duda disputasse uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em substituição a Alan, que já havia lançado uma pré-candidatura à Câmara Federal — no entanto, os planos foram interrompidos com o seu falecimento, aos 58 anos.

Os últimos dois dias, contudo, foram cruciais para uma mudança de rota. Após reuniões com atores envolvidos diretamente no assunto, incluindo o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o martelo foi batido no sentido de que Duda deveria, ao invés da Alba, imprimir esforços para disputar uma vaga no Congresso.

Cátia Rodrigues pode retornar à Câmara de Salvador.
Cátia Rodrigues pode retornar à Câmara de Salvador. | Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A outra forma de Cátia assumir o mandato é através da licença de Cláudio Tinoco, que deve ser um dos coordenadores da campanha de ACM Neto ao Governo da Bahia.

Como a legislação eleitoral não exige que vereadores se licenciem do cargo, caberá a Duda e Tinoco decidirem se vão ceder o mandato, ainda que temporariamente, para Cátia.

“Foi o que aconteceu com Geraldo Júnior em 2022. Ele era presidente da Câmara e foi eleito vice-governador sem se licenciar do mandato”, lembrou o especialista em direito eleitoral, Ademir Ismerim.

Histórico

As duas últimas legislaturas da Câmara Municipal de Salvador foram as que mais tiveram presença feminina. Nas eleições de 2020 e 2024 foram eleitas nove mulheres. A atual bancada no Legislativo soteropolitano é composto pelas vereadoras:

  • Roberta Caires (PDT)
  • Marta Rodrigues (PT)
  • Débora Santana (PDT)
  • Marcelle Moraes (União Brasil)
  • Ireuda Silva (Republicanos)
  • Isabela Sousa (Cidadania)
  • Cris Correia (PSDB)
  • Aladilce (PCdoB)
  • Eliete Paraguassu (PSOL)

