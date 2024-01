Saiba como ajudar o estoque do banco de leite do Hospital da Criança | A TARDE

O Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da Criança (HEC) está com estoque baixo, com apenas cerca de 50 litros. De acordo com a direção da unidade, o ideal seria ter entre 90 e 100 litros para atender à demanda. Somente em dezembro, foram beneficiados 81 bebês e distribuídos 105 litros de leite.

Por mês, o Banco de Leite utilizou, em 2023, 80 litros, em média. Neste período, foram beneficiados 783 bebês. Atualmente, o setor conta com 101 doadoras cadastradas.



As mulheres que tenham interesse em atendimento ou contribuir com o Banco de Leite do HEC podem se dirigir à unidade, das 07h às 19h, todos os dias da semana (incluindo finais de semana e feriados), ou entrar em contato pelos telefones (75) 3602-0630 / (75) 991640217 (WhatsApp).



Além disso, o BLH é abastecido com o serviço da Rota (coleta domiciliar). O leite materno não pode ser colocado em qualquer recipiente, e sim apenas em recipientes de vidro com tampa plástica.