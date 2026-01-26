Menu
SALVADOR
NOVIDADE

Viaduto que promete desafogar trânsito de Salvador é inaugurado

Obra, entregue pela prefeitura de Salvador, teve investimento de R$ 63 milhões

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/01/2026 - 12:21 h | Atualizada em 26/01/2026 - 12:52

Imagem ilustrativa da imagem Viaduto que promete desafogar trânsito de Salvador é inaugurado
-

A capital baiana ganhou na manhã desta segunda-feira, 26, um novo equipamento de mobilidade urbana. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou o viaduto José Linhares, na região do Iguatemi, que promete desafogar o trânsito em uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Com investimento de cerca de R$ 63 milhões, a obra liga a Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em frente ao Shopping da Bahia, ao Acesso Norte.

Imagem ilustrativa da imagem Viaduto que promete desafogar trânsito de Salvador é inaugurado
| Foto: Betto Jr. / Secom PMS

Projeto da Nova Avenida Tancredo Neves

O viaduto integra o projeto da Nova Avenida Tancredo Neves, que reúne uma série de intervenções viárias para melhorar a fluidez do tráfego na região.

Imagem ilustrativa da imagem Viaduto que promete desafogar trânsito de Salvador é inaugurado

No conjunto de obras, a Prefeitura de Salvador já entregou a duplicação da ponte sobre o Rio Camarajipe, o pontilhão da Rua Marcos Freire, o Complexo Viário Tatti Moreno e o Viaduto Duda Mendonça, em frente ao Corpo de Bombeiros, além da implantação do sistema BRT.

Nome do novo viaduto

A estrutura recebeu o nome do empresário José Linhares, do setor de mídia exterior, que morreu em 2023, aos 79 anos. Fundador da A. Linhares Outdoor, ele presidiu a Central de Outdoor-Bahia entre 1978 e 2008.

Durante a gestão, José Linhares promoveu a autorregulamentação do setor, tornando a entidade referência nacional. Pioneiro da mídia exterior no Norte e Nordeste, ele foi responsável por introduzir na Bahia o modelo de outdoor no formato 9m x 3m em estrutura metálica.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de familiares, entre eles a esposa, Vera Linhares, e o cantor Ricardo Chaves, genro do empresário.

x