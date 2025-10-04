Viaduto que promete desafogar a região mais engarrafada de Salvador está quase pronto

Prefeito Bruno Reis durante vistoria - Foto: Betto Júnior | Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), vistoriou na manhã deste sábado, 4, as obras do viaduto direcional localizado na região do Shopping da Bahia, que já chegou na reta final, com 86% de conclusão das intervenções. A área é considerada o coração comercial da capital.

A estrutura visa melhorar a mobilidade em um dos pontos de maior fluxo de veículos da cidade, o que permitirá que os motoristas vindos da Avenida ACM, região do BRT Hiper, sigam no sentido Acesso Norte sem passar pela Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), em especial pelo Viaduto dos Rodoviários.

A intervenção viária conta com investimento de R$ 50,7 milhões, entre recursos próprios e de financiamento da Caixa Econômica Federal, e integra o projeto da Nova Av. Tancredo Neves, que reúne uma série de obras na região para melhorar o trânsito. Através dessa iniciativa, a Prefeitura já entregou a duplicação da ponte sobre o Rio Camarajipe, o pontilhão da Rua Marcos Freire, o Complexo Viário Tatti Moreno e o Viaduto Duda Mendonça, em frente ao Corpo de Bombeiros, além das obras de implantação do BRT.

“Estamos falando do novo centro comercial da cidade. Por aqui, passam 7 de cada 10 ônibus que circulam por Salvador. 30% dos veículos de toda a cidade passam por aqui diariamente. Todos sabem como era no passado, uma região extremamente engarrafada. Nós já melhoramos muito e, com mais esta obra aqui, teremos uma melhora ainda mais substancial”, afirmou o prefeito, que continuou.

“Hoje há uma confluência aqui, em frente ao Shopping da Bahia, de quem vem da Av. Bonocô e de quem vem do Parque da Cidade e quer se deslocar seja para o Acesso Norte, para a Paralela ou para a Av. Tancredo Neves. Com essa obra, este problema será resolvido. Estamos trabalhando muito. Não é uma obra simples, é uma obra complexa. O trabalho não para”, completou.

Nova fase

Orlando Castro, chefe da Superintendências de Obras Públicas (Sucop), destacou que a visita do prefeito marca o início de uma nova fase da construção. “Esta vistoria foi agendada precisamente porque atingimos um ponto crucial no cronograma: concluímos a fase da estrutura de concreto e estamos agora a iniciar a montagem da estrutura metálica. Nossa previsão é de que a obra seja finalizada em janeiro. Este é um marco estratégico. A partir deste momento, ingressamos oficialmente nesta nova fase do projeto”, disse.

As colunas de concreto, todas prontas, serão içadas e fixadas nas vigas metálicas, conectando os vãos do viaduto e, posteriormente, serão montadas e concretadas as lajes. Por fim, restará a iluminação, a pavimentação, a instalação do guarda-corpo e da sinalização vertical.

Luiz Carlos (Republicanos), titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), lembrou os benefícios da intervenção.

“Essa obra é de grande importância para a nossa cidade, pois vai desafogar o trânsito nessa região, fazendo com que as pessoas passem menos tempo no deslocamento e mais tempo em suas casas, com os seus familiares. Além disso, consequentemente, com menos engarrafamentos, vamos diminuir as emissões de CO₂”.