Operação contra adulteração de bebidas alcoólicas é realizada em Salvador

A fiscalização foi realizada nos bairros da Barra e Feira de São Joaquim - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Estabelecimentos que vendem bebida alcóolica em Salvador passaram por uma operação envolvendo diversos órgãos nesta sexta-feira, 3.

Batizada de Operação Pura Origem, a ação tem com o objetivo combater o comércio irregular de bebidas adulteradas, além de apurar crimes contra a saúde pública e contra as relações de consumo, em meio a onda de casos envolvendo metanol.



A fiscalização foi realizada nos bairros da Barra e Feira de São Joaquim. Algumas bebidas suspeitas foram coletadas e passaram por análise técnica pela vigilância Sanitária.

Órgãos que participaram

Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon)

Departamento de Polícia Técnica (DPT)

Secretaria da Saúde do Estado (Sesab)

Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa)

Vigilância Sanitária Municipal (Visa)

Morte em Feira

A Polícia Civil segue investigando a morte de Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, em Feira de Santana. Um inquérito policial foi instaurado para aprofundar a apuração, com a expedição de guias periciais para os trabalhos do DPT e da Sesab, a fim de esclarecer a autoria, materialidade e circunstâncias do fato.

A Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da PCBA realizou diligências em abril deste ano com o mesmo objetivo, nas cidades de Porto Seguro, Itacaré e Arraial d'Ajuda.

Na ocasião, sete hotéis foram notificados pelas equipes. Oito policiais civis lotados na CFPC passaram por curso de qualificação na Academia de Polícia Civil (Acadepol), também neste ano, para esse tipo de fiscalização específica.