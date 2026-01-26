Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA CRIATIVA

Nova rodoviária de Salvador pode virar vitrine do artesanato baiano

Objetivo é aproveitar fluxo de passageiros para fortalecer geração de emprego e renda

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/01/2026 - 8:28 h
Nova rodoviária de Salvador
Nova rodoviária de Salvador -

A recém-inaugurada rodoviária de Salvador pode contar com um espaço para servir de vitrine permanente ao talento baiano. A ideia é aproveitar o fluxo de passageiros no equipamento para fortalecer a economia criativa e a geração de emprego e renda.

Neste sentido, a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) apresentou, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um projeto de Indicação ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a criação de um calendário fixo de feiras de artesanato no local.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na justificativa, a parlamentar ressaltou que a produção artesanal baiana é majoritariamente protagonizada por mulheres, população negra, comunidades tradicionais e trabalhadores da economia popular.

Leia Também:

Nova rodoviária de Salvador pode ganhar nome de ex-governador
Por que Bruno Reis ficou de fora da inauguração da nova rodoviária?
Mudança na Rodoviária altera nome de linhas de ônibus; saiba como ficou
Governo da Bahia cria comissão para definir futuro da antiga rodoviária de Salvador

Segundo ela, mais do que uma exposição cultural, a iniciativa é apresentada como uma ferramenta de inclusão social. “A realização permanente dessas feiras em espaço de grande circulação de pessoas contribuirá para ampliar mercados e dar visibilidade aos produtos oriundos dos diversos territórios de identidade da Bahia”, afirmou.

“Se acatada pelo Governo do Estado, a medida deve estruturar uma rede de apoio para que artesãs e artesãos de diversos municípios possam escoar sua produção diretamente para o público viajante, fortalecendo a identidade cultural da Bahia logo na porta de entrada e saída da capital”, acrescentou Olívia.

Melhor que Nova York? Nova rodoviária de Salvador supera padrões internacionais

A comparação pode soar ousada, mas os fatos ajudam a sustentar a provocação: enquanto Nova York ainda convive com críticas severas ao seu principal terminal rodoviário, Salvador acaba de inaugurar uma nova rodoviária que já nasce como referência em integração, conforto e serviços.

De um lado, o Port Authority Bus Terminal, em Manhattan, carrega o peso de mais de sete décadas de uso. Do outro, a nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras, chega como um equipamento pensado para a mobilidade do presente — e do futuro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

artesanato olivia santana Rodoviária de Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova rodoviária de Salvador
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Nova rodoviária de Salvador
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Nova rodoviária de Salvador
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Nova rodoviária de Salvador
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x