Nova rodoviária de Salvador pode virar vitrine do artesanato baiano

Nova rodoviária de Salvador - Foto: Thuane Maria | GOVBA

A recém-inaugurada rodoviária de Salvador pode contar com um espaço para servir de vitrine permanente ao talento baiano. A ideia é aproveitar o fluxo de passageiros no equipamento para fortalecer a economia criativa e a geração de emprego e renda.

Neste sentido, a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) apresentou, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um projeto de Indicação ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a criação de um calendário fixo de feiras de artesanato no local.

Na justificativa, a parlamentar ressaltou que a produção artesanal baiana é majoritariamente protagonizada por mulheres, população negra, comunidades tradicionais e trabalhadores da economia popular.

Segundo ela, mais do que uma exposição cultural, a iniciativa é apresentada como uma ferramenta de inclusão social. “A realização permanente dessas feiras em espaço de grande circulação de pessoas contribuirá para ampliar mercados e dar visibilidade aos produtos oriundos dos diversos territórios de identidade da Bahia”, afirmou.

“Se acatada pelo Governo do Estado, a medida deve estruturar uma rede de apoio para que artesãs e artesãos de diversos municípios possam escoar sua produção diretamente para o público viajante, fortalecendo a identidade cultural da Bahia logo na porta de entrada e saída da capital”, acrescentou Olívia.

Melhor que Nova York? Nova rodoviária de Salvador supera padrões internacionais

A comparação pode soar ousada, mas os fatos ajudam a sustentar a provocação: enquanto Nova York ainda convive com críticas severas ao seu principal terminal rodoviário, Salvador acaba de inaugurar uma nova rodoviária que já nasce como referência em integração, conforto e serviços.

De um lado, o Port Authority Bus Terminal, em Manhattan, carrega o peso de mais de sete décadas de uso. Do outro, a nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras, chega como um equipamento pensado para a mobilidade do presente — e do futuro.