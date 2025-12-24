Viaduto que promete desafogar região caótica de Salvador já tem data de entrega

Viaduto direcional em frente ao Shopping da Bahia - Foto: Betto Júnior | Secom PMS

O viaduto que promete desafogar uma das regiões mais engarrafadas de Salvador: o Iguatemi, em frente ao Shopping da Bahia, será inaugurado no dia 26 de janeiro, quando finalmente começará a trafegar os veículos.

A data exata da entrega do equipamento para os soteropolitanos foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) nesta quarta-feira, 24. Para Bruno, a obra é considerada uma das mais importantes para a cidade.

“[O viaduto servirá] para quem vem da Tereza de Lisieux, na Juracy Magalhães, como quem vem da Bonocô. Ali, passa sete a cada 10 ônibus que circulam na cidade passam ali”, disse o gestor, durante entrevista à TV Record.

O chefe do Executivo ainda afirmou que o local recebe “diariamente 30% da frota de veículos da cidade” devido ao crescimento exponencial da capital baiana. Bruno ainda chamou a região de “novo centro comercial da cidade”.

Ali estão dois grandes shoppings, diversos escritórios e empresas, então, essa obra vai melhorar ainda mais a mobilidade. A parte mais complexa da obra que era o lançamento das vigas, nós já fizemos. Agora, é pavimentação, acabamento final para a gente fazer a entrega Bruno Reis - prefeito de Salvador

A estrutura, que será batizada de Zé Linhares, em homenagem ao publicitário baiano, pioneiro do outdoor na Bahia — que morreu em agosto de 2023 — permitirá que os motoristas vindos da Avenida ACM, região do BRT Hiper, sigam no sentido Acesso Norte sem passar pela Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), em especial pelo Viaduto dos Rodoviários.

A intervenção viária conta com investimento de R$ 50,7 milhões, entre recursos próprios e de financiamento da Caixa Econômica Federal, e integra o projeto da Nova Av. Tancredo Neves, que reúne uma série de obras na região para melhorar o trânsito.

Prefeito Bruno Reis fazendo vistoria no local | Foto: Betto Júnior | Secom PMS

Veja algumas linhas de ônibus que passam pelo local