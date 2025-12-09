TRÂNSITO
Av. Tancredo Neves será interditada a partir de quarta; veja mudanças
Mudanças ocorrem devido a obras no novo Viaduto Antônio Linhares
Por Luiza Nascimento
A Avenida Tancredo Neves, uma das principais de Salvador, sofrerá alterações a partir desta quarta-feira, 10. As vias serão interditadas temporariamente devido a obras no novo Viaduto Antônio Linhares, que ligará a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran.
Durante o período, serão instaladas vigas metálicas no equipamento e realizadas a montagem, o içamento e a posterior desmontagem de guindastes de grande porte.
A previsão é que o projeto da Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), seja concluído até janeiro de 2026.
Entenda as alterações:
Quarta-feira, 10
Entre 0h e 5h, as cinco vias da avenida serão interditadas para a mobilização e montagem de equipamentos.
Das 5h às 20h, duas vias voltarão a funcionar e três permanecerão bloqueadas. No entanto, os dois acessos pelo Posto Mataripe também ficarão fechados.
Quinta-feira, 11
Até 5h, os dois acessos pelo Posto Mataripe permanecerão fechados e duas vias seguem liberadas, enquanto outras três permanecem interditadas.
Sexta-feira, 12
O dia inteiro, três vias seguirão interditadas e os acessos do posto estarão bloqueados.
Sábado, 13
O dia inteiro, três vias continuam interditadas, mas a previsão é de que duas já estajam liberadas.
Domingo, 14
Todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem.
Segunda-feira, 15
A partir das 0h, será inciado o processo de desmontagem dos guindastes, etapa que novamente exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves e o fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe.
