HOME > SALVADOR
TRÂNSITO

Av. Tancredo Neves será interditada a partir de quarta; veja mudanças

Mudanças ocorrem devido a obras no novo Viaduto Antônio Linhares

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/12/2025 - 8:39 h
Imagem ilustrativa da imagem Av. Tancredo Neves será interditada a partir de quarta; veja mudanças
-

A Avenida Tancredo Neves, uma das principais de Salvador, sofrerá alterações a partir desta quarta-feira, 10. As vias serão interditadas temporariamente devido a obras no novo Viaduto Antônio Linhares, que ligará a frente do Shopping da Bahia à Avenida ACM, na região do Detran.

Durante o período, serão instaladas vigas metálicas no equipamento e realizadas a montagem, o içamento e a posterior desmontagem de guindastes de grande porte.

A previsão é que o projeto da Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), seja concluído até janeiro de 2026.

Entenda as alterações:

Quarta-feira, 10

Entre 0h e 5h, as cinco vias da avenida serão interditadas para a mobilização e montagem de equipamentos.

Das 5h às 20h, duas vias voltarão a funcionar e três permanecerão bloqueadas. No entanto, os dois acessos pelo Posto Mataripe também ficarão fechados.

Quinta-feira, 11

Até 5h, os dois acessos pelo Posto Mataripe permanecerão fechados e duas vias seguem liberadas, enquanto outras três permanecem interditadas.

Sexta-feira, 12

O dia inteiro, três vias seguirão interditadas e os acessos do posto estarão bloqueados.

Sábado, 13

O dia inteiro, três vias continuam interditadas, mas a previsão é de que duas já estajam liberadas.

Domingo, 14

Todas as vias serão liberadas ao longo do dia, sem atividades de montagem.

Segunda-feira, 15

A partir das 0h, será inciado o processo de desmontagem dos guindastes, etapa que novamente exige a interdição total das cinco vias da Tancredo Neves e o fechamento dos acessos pelo Posto Mataripe.

Tags:

Avenida Tancredo Neves interdições de trânsito obras em Salvador secretaria de infraestrutura Transalvador viaduto antônio linhares

