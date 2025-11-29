Acidente com morte trava trânsito na BR-110 em São Sebastião do Passé

Acidente ocorreu no km 379, em São Sebastião do Passé - Foto: Divulgação | PRF

Uma motociclista morreu na tarde deste sábado, 29, após se envolver em uma colisão frontal com uma carreta na BR-110, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente aconteceu por volta das 15h40, no km 379 da rodovia, e provocou a interdição total da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram enviadas ao local e realizaram os procedimentos de praxe enquanto a via permanecia bloqueada. A vítima, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A interdição total durou até as 18h30, quando o fluxo foi liberado. Apesar da liberação, o trânsito ainda seguia lento no início da noite, segundo a corporação.

As circunstâncias que levaram à colisão não foram informadas. A PRF permanece acompanhando o fluxo na rodovia.