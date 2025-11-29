BAHIA
Acidente com morte trava trânsito na BR-110 em São Sebastião do Passé
Trânsito foi liberado no início da noite, mas segue com lentidão na região de São Sebastião do Passé
Por Luan Julião
Uma motociclista morreu na tarde deste sábado, 29, após se envolver em uma colisão frontal com uma carreta na BR-110, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente aconteceu por volta das 15h40, no km 379 da rodovia, e provocou a interdição total da pista.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram enviadas ao local e realizaram os procedimentos de praxe enquanto a via permanecia bloqueada. A vítima, que conduzia a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A interdição total durou até as 18h30, quando o fluxo foi liberado. Apesar da liberação, o trânsito ainda seguia lento no início da noite, segundo a corporação.
As circunstâncias que levaram à colisão não foram informadas. A PRF permanece acompanhando o fluxo na rodovia.
