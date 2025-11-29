LUTO
Morre Mãe Carmosina, uma das principais líderes religiosas da Bahia
Mãe de Santo moreu na madrugada deste sábado, 29
Por Luiza Nascimento
A líder religiosa Carmosina Mota de Souza Santos, conhecida como Mãe Carmosina, morreu na madrugada deste sábado, 29, em Ilhéus, no Sul da Bahia, aos 108 anos. A mãe de santo era uma das principais líderes religiosas do estado.
Mãe Carmosina morreu de causas naturais, às 2h, na casa na neta. O corpo está sendo velado na Rua Severino Vieira, 475, no bairro Malhado, e o enterro será no domingo, 30, às 9h, no Cemitério Batista.
Leia Também:
Legado de Mãe Carmosina
A líder religiosa era a chefe do terreiro de Umbanda Sultão das Matas, localizado no bairro Malhado, em Ilhéus.
Ela nasceu em Itaquara, no sudoeste do estado, mas se mudou para o município na década de 1950. Devido à atuação na região,recebeu o título de Cidadã Ilheense e um certificado da Federação Nacional de Umbanda.
Mãe Carmosina deixa quatro filhos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes