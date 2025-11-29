Menu
BAHIA
LUTO

Morre Mãe Carmosina, uma das principais líderes religiosas da Bahia

Mãe de Santo moreu na madrugada deste sábado, 29

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/11/2025 - 13:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Morre Mãe Carmosina, uma das principais líderes religiosas da Bahia
-

A líder religiosa Carmosina Mota de Souza Santos, conhecida como Mãe Carmosina, morreu na madrugada deste sábado, 29, em Ilhéus, no Sul da Bahia, aos 108 anos. A mãe de santo era uma das principais líderes religiosas do estado.

Mãe Carmosina morreu de causas naturais, às 2h, na casa na neta. O corpo está sendo velado na Rua Severino Vieira, 475, no bairro Malhado, e o enterro será no domingo, 30, às 9h, no Cemitério Batista.

Legado de Mãe Carmosina

A líder religiosa era a chefe do terreiro de Umbanda Sultão das Matas, localizado no bairro Malhado, em Ilhéus.

Ela nasceu em Itaquara, no sudoeste do estado, mas se mudou para o município na década de 1950. Devido à atuação na região,recebeu o título de Cidadã Ilheense e um certificado da Federação Nacional de Umbanda.

Mãe Carmosina deixa quatro filhos.

Tags:

ilhéus líder religiosa luto Mãe Carmosina Mãe de santo

x