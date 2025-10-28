Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Terreiros repudiam profanação de cadáver atribuído ao Candomblé

Objetivo foi estabelecer um protocolo de ética e uma frente de repúdio ao vídeo de uma sacerdotisa

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

28/10/2025 - 20:28 h | Atualizada em 29/10/2025 - 14:22
Encontro dos líderes religiosos na Casa do Benin
Encontro dos líderes religiosos na Casa do Benin -

Em um ato de urgência e defesa da fé, líderes de terreiros de Umbanda e Candomblé de Salvador e Lauro de Freitas se reuniram na tarde desta terça-feira, 28, na Casa do Benin, no Pelourinho. O encontro foi convocado pela Yalorixá Jaciara Ribeiro, coordenadora estadual do GT de Mulheres de Axé da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (RENAFRO-BA).

O objetivo foi estabelecer um protocolo de ética e uma frente de repúdio ao vídeo da sacerdotisa Mãe Iara D'Oxum, que fez apologia a supostos rituais envolvendo vilipêndio de cadáver, uma prática criminalizada pela Constituição.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O debate contou com a presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a expectativa de um diálogo com o Ministério Público para a elaboração de um documento oficial e um protocolo de coibição.

Contradições do vídeo

Para Mãe Jaciara, referência nacional na luta contra a intolerância religiosa, o vídeo representa um retrocesso e uma distorção grave das práticas do Candomblé.

“As redes sociais têm feito de retrocesso para a nossa religiosidade. De exposição, de barbáries que estão sendo expostas, que não conduz com a nossa religiosidade. Tem pessoas que estão achando que é do Candomblé, mas não é. Eu sinto que é uma nova religião com alguma essência do Candomblé, porque quem é de Candomblé não faz isso”, afirmou a Yalorixá.

Yalorixá Jaciara Ribeiro
Yalorixá Jaciara Ribeiro | Foto: Divulgação

A fala de Mãe Iara D'Oxum, que menciona "troca de cabeça" e "violar um túmulo para tirar uma cabeça fresca de um corpo", foi classificada por Jaciara como um crime e uma perversidade, por promoverem uma narrativa que alimenta o preconceito contra as religiões de matriz africana.

“O que ela fala de troca de cabeça e o que ela diz de violar um túmulo para tirar uma cabeça fresca de um corpo, é muito violento, porque já está na Constituição que isso é um crime. Mas embora ela diz que faz, ela faz uma apologia ao crime. De qualquer forma, ela pode trazer outras consequências para a nossa liberdade de culto. [...] Ela foi muito perversa de trazer algo que não é real. Ela criou esse ritual que não é do Candomblé,” enfatizou Jaciara Ribeiro.

Posicionamento de Mãe Iara

Após a repercussão, a equipe jurídica de Iaraci Santos Brito, conhecida como Mãe Iara D'Oxum, divulgou uma nota oficial. O advogado Tiago Marback afirmou que o vídeo foi publicado em resposta a uma seguidora e tinha como intenção “valorizar os ritos sagrados do culto afro-brasileiro”.

O comunicado reconhece, no entanto, que o tom não foi o melhor: “Mãe Iara encontra-se profundamente abalada com a repercussão do vídeo e reconhece que a forma que utilizou determinadas palavras foi infeliz, uma vez que abriu margem para inúmeras interpretações, não refletindo a sua verdadeira intenção.”

A sacerdotisa também declarou que seguirá “firme no propósito de educar, dialogar e combater qualquer forma de intolerância religiosa”, reiterando o compromisso com a legalidade e o respeito à diversidade cultural.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Mãe Iara D' Oxum (@maeiaradeoxum)

Medo da intensificação da intolerância

Apesar do esclarecimento, os líderes religiosos expressaram receio de que o vídeo reforce estereótipos violentos e coloque os praticantes das religiões de matriz africana em maior risco. A Yalorixá Jaciara fez questão de reafirmar os fundamentos da fé:

“Não cultuamos o diabo. Não matamos criancinhas. Não bebemos sangue. Cultuamos a força da natureza, os Orixás, a divindade", completou.

Uma religiosa presente, que preferiu não revelar a identidade, ressaltou o perigo político e social do conteúdo.

“Ela entrega de bandeja, para uma nação que é extremamente violenta para a gente, uma política contra o nosso povo. É como se a gente profanasse os túmulos que são da fé e religião para fazer troca de cabeça, isso não fazemos. Não é nosso, das religiões de matrizes africanas. Um culto que profana, que fere a constituição. [...] A gente corre mais risco a partir daquele vídeo,” desabafou.

Os líderes esperam coibir a continuidade de tais exposições, que, segundo eles, mancham e criminalizam indevidamente uma fé baseada no culto à natureza e ao respeito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

candomblé Intolerância religiões de matriz africana vilipêndio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Encontro dos líderes religiosos na Casa do Benin
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Encontro dos líderes religiosos na Casa do Benin
Play

Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador

Encontro dos líderes religiosos na Casa do Benin
Play

Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

Encontro dos líderes religiosos na Casa do Benin
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

x