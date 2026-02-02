Governador admite novo circuito no Carnaval de Salvador: "Ficou pequeno"

Bloco As Muquiranas com Tony Salles no Campo Grande - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) admitiu nesta segunda-feira, 2, a possibilidade da mudança de circuito do Carnaval em meio à lotação dos tradicionais espaços da folia momesca, bem como o Campo Grande e a Barra/Ondina.

"Nós sempre nos pronunciamos que a cidade de Salvador ficou pequena para isso, é uma coisa boa isso. O Campo Grande ficou pequeno, o carnaval foi se dirigindo para a Orla, agora a Orla também, e às vezes é transtorno", iniciou o chefe do Executivo, em coletiva de imprensa durante a festa de Iemanjá, no Rio Vermelho.

O chefe do Executivo afirmou que cabe à prefeitura decidir sobre um novo local que comporte todos os cidadãos. O petista se diz otimista sobre uma solução para a folia momesca.

"Mas eu tenho a certeza que aonde a gente detectar que a gente possa levar o carnaval, Salvador vai acolher bem. A expectativa nossa é que a gente possa garantir negócios de ambulantes, não prejudicar a vida dos catadores, dos empreendimentos de hotéis, de restaurantes, de bares", afirmou o governador.

Jerônimo ainda complementou: "E eu espero que a gente possa construir um ambiente que seja o melhor para o Carnaval da Bahia".

O governador também citou sobre a sua ida ao Carnaval de Juazeiro, no norte baiano, e sobre o barulho gerado no circuito da festa.

"Essa semana em Juazeiro eu vi, fiquei no hotel, no circuito. Você imagina quem mora ali os quatro, cinco dias de um carnaval. É duro, é difícil", disse.

Jerônimo no Carnaval de Juazeiro | Foto: Thuane Maria | GOVBA

Só em Salvador: o que faz o Carnaval da Bahia ser único no mundo

A cidade vai ganhando mais cores, o ritmo acelera e o clima anuncia o que se aproxima: o Carnaval. A festa popular se espalha por diversas regiões do Brasil, reunindo tradições e versões únicas que refletem a identidade cultural de cada lugar. Entretanto, o de Salvador tem o "molho", é diferenciado.

Considerado o maior Carnaval de trio elétrico do mundo, o evento vai além do calor da avenida e envolve tradição em cada detalhe.

Com blocos afro, cantores baianos renomados, axé, samba-reggae e blocos sem corda,a capital baiana reafirma: é o maior Carnaval do planeta.

O que só a Bahia tem?

Blocos afro

Blocos como:

Ilê Aiyê;

Malê Debalê;

Muzenza;

Cortejo Afro;

Filhos de Gandhy reafirmam a cultura afro-baiana nas avenidas de Salvador.

Com roupas tradicionais e estamparias identitárias, esses grupos fortalecem a autoestima negra e promovem desfiles vibrantes, tornando-se um dos maiores símbolos do Carnaval da cidade.

Pipoca

Famosa por arrastar multidões, a pipoca, como são conhecidos os trios sem cordas, é um dos pontos altos do Carnaval de Salvador