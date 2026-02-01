Menu
HOME > CARNAVAL
HOMENAGEM ESPECIAL

Pré-Carnaval: Bloco De Hoje a Oito homenageia o Samba Reggae em 2026

O bloco desfilará no dia 7 de fevereiro no Santo Antônio Além do Carmo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/02/2026 - 9:28 h

O bloco é um dos mais tradicionais do Pré-Carnaval
O Pré-Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo já está com a programação completa para 2026. Um dos blocos mais tradicionais do evento, o De Hoje a Oito preparou uma homenagem especial para um gênero musical este ano: o Samba Reggae.

“Queremos celebrar essa manifestação cultural poderosa da cultura negra que nasceu na Bahia, dialogou com a Jamaica e conquistou os quatro cantos do mundo. É sobre a força da nossa diáspora e a capacidade de transformação social através da música”, afirma a organização do bloco.

Leia Também:

Carnaval de Juazeiro confirma Carlinhos Brown como atração surpresa
Carnaval com chuva? Confira previsão do tempo para fevereiro
Carnaval de Juazeiro segue sem registro de crime grave contra a vida

O desfile acontece no sábado, dia 7 de fevereiro, com concentração às 9 horas da manhã, no Largo do Santo Antônio. A ideia é celebrar a verdadeira essência do Carnaval de Salvador, com direito a fantasias criativas voltadas para o tema do ano e uma bateria afiada acompanhando o percurso no Centro Histórico da capital baiana.

Entretanto, a folia momesca no bairro começa bem antes do sábado, 7. Na quinta-feira, dia 5, alguns blocos já começam a desfilar pela região, seguindo até o domingo, dia 8, e retornando na quarta-feira, 11, encerrando na sexta-feira, 13.

Confira a programação completa:

5 de fevereiro (quinta-feira)

  • Bloco Venha Vê / 19 horas / Travessa do Santo Antônio
  • Bloco Urso da Meia Noite / 20 horas / Bar Oliveiras

6 de fevereiro (sexta-feira)

  • Bloco Ki Beleza! / 18 horas / Ladeira do Boqueirão
  • Bloco 15 Mistérios / 19 horas / Rua dos Adôbes (Bar do Manoelzinho)
  • Bloco Luzes da Ribalta / 20 horas / Largo de Santo Antônio Além do Carmo
  • Bloco Não Largo do Santo Antônio / 20h30 / Lanchonete Travessas

7 de fevereiro (sábado)

  • Bloco De Hoje A Oito / 10 horas / Largo de Santo Antônio Além do Carmo

8 de fevereiro (domingo)

  • Bloco Baba de Saia dos Klhordas / 12 horas / Cruz do Pascoal
  • MSC – Movimento Sem Corda / 15 horas / Bar Abará da Vovó
  • Bloco Noviças / 16 horas / Largo do Quitandinha
  • Bloco Pão na Chapa / 17 horas / Cruz do Pascoal

11 de fevereiro (quarta-feira)

  • Bloco Gravata Doida / 18 horas / Cruz do Pascoal

12 de fevereiro (quinta-feira)

  • Bloco Rolinha Preguiçosa / 20h30 / Bar Daqui do Alto, Rua do Carmo

13 de fevereiro (sexta-feira)

  • Bloco Rivo-Trio / 19 horas / Largo do Quitandinha
  • Bloco Rodante / 19 horas / Praça dos 15 Mistérios

x