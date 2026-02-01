HOMENAGEM ESPECIAL
Pré-Carnaval: Bloco De Hoje a Oito homenageia o Samba Reggae em 2026
O bloco desfilará no dia 7 de fevereiro no Santo Antônio Além do Carmo
Por Franciely Gomes
O Pré-Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo já está com a programação completa para 2026. Um dos blocos mais tradicionais do evento, o De Hoje a Oito preparou uma homenagem especial para um gênero musical este ano: o Samba Reggae.
“Queremos celebrar essa manifestação cultural poderosa da cultura negra que nasceu na Bahia, dialogou com a Jamaica e conquistou os quatro cantos do mundo. É sobre a força da nossa diáspora e a capacidade de transformação social através da música”, afirma a organização do bloco.
O desfile acontece no sábado, dia 7 de fevereiro, com concentração às 9 horas da manhã, no Largo do Santo Antônio. A ideia é celebrar a verdadeira essência do Carnaval de Salvador, com direito a fantasias criativas voltadas para o tema do ano e uma bateria afiada acompanhando o percurso no Centro Histórico da capital baiana.
Entretanto, a folia momesca no bairro começa bem antes do sábado, 7. Na quinta-feira, dia 5, alguns blocos já começam a desfilar pela região, seguindo até o domingo, dia 8, e retornando na quarta-feira, 11, encerrando na sexta-feira, 13.
Confira a programação completa:
5 de fevereiro (quinta-feira)
- Bloco Venha Vê / 19 horas / Travessa do Santo Antônio
- Bloco Urso da Meia Noite / 20 horas / Bar Oliveiras
6 de fevereiro (sexta-feira)
- Bloco Ki Beleza! / 18 horas / Ladeira do Boqueirão
- Bloco 15 Mistérios / 19 horas / Rua dos Adôbes (Bar do Manoelzinho)
- Bloco Luzes da Ribalta / 20 horas / Largo de Santo Antônio Além do Carmo
- Bloco Não Largo do Santo Antônio / 20h30 / Lanchonete Travessas
7 de fevereiro (sábado)
- Bloco De Hoje A Oito / 10 horas / Largo de Santo Antônio Além do Carmo
8 de fevereiro (domingo)
- Bloco Baba de Saia dos Klhordas / 12 horas / Cruz do Pascoal
- MSC – Movimento Sem Corda / 15 horas / Bar Abará da Vovó
- Bloco Noviças / 16 horas / Largo do Quitandinha
- Bloco Pão na Chapa / 17 horas / Cruz do Pascoal
11 de fevereiro (quarta-feira)
- Bloco Gravata Doida / 18 horas / Cruz do Pascoal
12 de fevereiro (quinta-feira)
- Bloco Rolinha Preguiçosa / 20h30 / Bar Daqui do Alto, Rua do Carmo
13 de fevereiro (sexta-feira)
- Bloco Rivo-Trio / 19 horas / Largo do Quitandinha
- Bloco Rodante / 19 horas / Praça dos 15 Mistérios
