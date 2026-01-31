Menu
PAZ E FOLIA

Carnaval de Juazeiro segue sem registro de crime grave contra a vida

Sistema de Reconhecimento Facial auxiliou na captura de foragido

Redação

Por Redação

31/01/2026 - 10:54 h

Carnaval de Juazeiro começa sem crimes graves contra a vida
Carnaval de Juazeiro começa sem crimes graves contra a vida -

As Forças da Segurança Pública da Bahia não registraram crime grave contra a vida nos dos primeiros dias do Carnaval de Juazeiro. Cerca de 3.300 policiais, peritos e bombeiros estão empregados no evento, garantindo a proteção dos foliões.

O trabalho ampliado da Polícia, com suporte do Reconhecimento Facial, resultou na captura de uma foragida da Justiça por homicídio. Também foram efetuadas quatro prisões em flagrantes por tráfico de drogas e furto.

A segunda noite de festa também registrou três Termos Circunstanciados de Ocorrência. Ao todo, 59 furtos foram registrados nas unidades.

Saúde e prevenção

Com foco na prevenção e detecção precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) instalou um posto de testagem em Juazeiro. O serviço está funcionando na Praça da Bandeira durante o carnaval da cidade do norte baiano, das 15h às 3h do dia seguinte. Na unidade estão sendo disponibilizados testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Nos dois primeiros dias da festa, foram realizados 5.735 exames. Deste total, três foram positivos para HIV, 89 para sífilis, três para hepatite B e outros seis para hepatite C. Todos que tiveram testes reagentes foram encaminhados para serviços de saúde para iniciar ou continuar o tratamento, como foi o caso de 24 pessoas que optaram por tomar a primeira dose de Benzetacil (benzilpenicilina benzatina) para a cura da sífilis.

“Todos passam por aconselhamento. A nossa intenção é que aqueles que o teste tenha sido negativo, permaneçam nesta condição. O trabalho vai muito além da testagem. Queremos que as pessoas saiam daqui com a consciência da importância da prevenção”, afirmou a superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde, Rívia Barros.

A iniciativa integra as ações de saúde promovidas pelo Governo do Estado durante o Carnaval, período marcado por festas, aglomerações e maior vulnerabilidade para a transmissão de ISTs. Além dos testes, o posto também distribui preservativos e materiais informativos, alertando sobre a importância do sexo seguro e do cuidado com a própria saúde.

x