LISTA COMPLETA

Furdunço 2026: confira ordem completa das atrações

A festa está marcada para acontecer no sábado este ano

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/01/2026 - 22:37 h

Uma das festas mais aguardadas do pré-carnaval de Salvador, o Furdunço já tem a ordem das atrações confirmadas. Com shows de Parangolé, Daniela Mercury, Filhos de Jorge e mais, a folia está prevista para começar a partir das 14 horas do sábado, dia 7 de fevereiro.

Segundo informações diculgadas pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), serão cerca de 57 artistas durante o desfile, que seguirá no Circuito Orlando Tapajós, fazendo o trajeto inverso do Circuito Dodô, saindo da Ondina e seguindo até o Farol da Barra.

A folia começa com alguns grupos tradicionais carnavalescos e é encerrada com o tradicional show da banda BaianaSystem, que segue a comando do famoso “Navio Pirata”, um trio no estilo pranchão.

Confira a ordem completa das atrações:

  • Kangoozeiras da Bahia
  • Estylo Candeal
  • A Kombi do Zé Livrório
  • Maira Lins
  • Sylvia Patrícia & Tuk Tuk Sonoro
  • Di Fabão
  • Banda Flor Serena
  • Peu Carvalho
  • Gutto Cabaré
  • Grupo Corrupio
  • Lui
  • Samba Diretoria
  • Coxtel Baiano
  • Chico Marana
  • Eletric Team
  • Banda Afro Aráiyê
  • Bambolê
  • Quabales
  • Banda Viola de Doze
  • A Tapa
  • Bruno Barroso
  • Parangolé
  • Guga Meyra
  • Pagodart
  • Forró do Tico
  • TK Rei do Bar
  • Linnoy
  • Filhos de Jorge
  • Escandurras
  • Viviane Tripodi
  • Armandinho e Irmãos Macedo
  • Diego Moraes
  • Daniel Vieira
  • Microtrio Takombin’arte
  • Wilson Café
  • Negra Cor
  • Kart Love
  • Marculino e Seus Belezas
  • Grupo Seu Cupido
  • Breno Casagrande
  • Os Informais
  • Chaveirinho do Arrocha
  • Tio Barnabé
  • Renanzinho CBX
  • Mavt
  • Pretos do Bairro
  • Fit Dance
  • Daniela Mercury
  • Julio e Jonathan
  • Dan Valente
  • Mambolada
  • Di Dengo
  • Banda Pena Branca
  • Diego Henrique
  • Norberto Curvello
  • Lucas Babidi
  • BaianaSystem

carnaval furdunço furdunço 2026

