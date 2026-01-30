LISTA COMPLETA
Furdunço 2026: confira ordem completa das atrações
A festa está marcada para acontecer no sábado este ano
Por Franciely Gomes
Uma das festas mais aguardadas do pré-carnaval de Salvador, o Furdunço já tem a ordem das atrações confirmadas. Com shows de Parangolé, Daniela Mercury, Filhos de Jorge e mais, a folia está prevista para começar a partir das 14 horas do sábado, dia 7 de fevereiro.
Segundo informações diculgadas pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), serão cerca de 57 artistas durante o desfile, que seguirá no Circuito Orlando Tapajós, fazendo o trajeto inverso do Circuito Dodô, saindo da Ondina e seguindo até o Farol da Barra.
A folia começa com alguns grupos tradicionais carnavalescos e é encerrada com o tradicional show da banda BaianaSystem, que segue a comando do famoso “Navio Pirata”, um trio no estilo pranchão.
Confira a ordem completa das atrações:
- Kangoozeiras da Bahia
- Estylo Candeal
- A Kombi do Zé Livrório
- Maira Lins
- Sylvia Patrícia & Tuk Tuk Sonoro
- Di Fabão
- Banda Flor Serena
- Peu Carvalho
- Gutto Cabaré
- Grupo Corrupio
- Lui
- Samba Diretoria
- Coxtel Baiano
- Chico Marana
- Eletric Team
- Banda Afro Aráiyê
- Bambolê
- Quabales
- Banda Viola de Doze
- A Tapa
- Bruno Barroso
- Parangolé
- Guga Meyra
- Pagodart
- Forró do Tico
- TK Rei do Bar
- Linnoy
- Filhos de Jorge
- Escandurras
- Viviane Tripodi
- Armandinho e Irmãos Macedo
- Diego Moraes
- Daniel Vieira
- Microtrio Takombin’arte
- Wilson Café
- Negra Cor
- Kart Love
- Marculino e Seus Belezas
- Grupo Seu Cupido
- Breno Casagrande
- Os Informais
- Chaveirinho do Arrocha
- Tio Barnabé
- Renanzinho CBX
- Mavt
- Pretos do Bairro
- Fit Dance
- Daniela Mercury
- Julio e Jonathan
- Dan Valente
- Mambolada
- Di Dengo
- Banda Pena Branca
- Diego Henrique
- Norberto Curvello
- Lucas Babidi
- BaianaSystem
