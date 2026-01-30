RETROSPECTIVA
Observatório A TARDE foi parada obrigatória dos trios no Carnaval de 2025
Estúdio exclusivo do grupo fez uma cobertura em tempo real completa dos festejos
Posicionado estrategicamente no Hotel Monte Pascoal, na Barra, o Observatório A TARDE - estúdio exclusivo do grupo - estreou em 2025 como uma forma de conectar o público ao Carnaval de Salvador, sobretudo ao Circuito Dodô (Barra-Ondina), o mais frequentado em meio às celebrações da maior festa popular do mundo.
Com mais de 200 profissionais mobilizados, os Portais A TARDE e MASSA! e suas redes sociais se uniram ao A TARDE Play para proporcionar uma cobertura em tempo real do evento, com dinamismo e muita informação.
Ainda antes do Carnaval, as equipes do grupo estiveram presentes desde as festas populares de Senhor do Bonfim e Iemanjá, passando pelo pré-carnaval de Fuzuê, Furdunço, Pipoco e Habeas Copos, até os seis dias oficiais da folia, além do tradicional Arrastão na Quarta-feira de Cinzas.
Durante os dias oficiais do Carnaval, Ildázio Tavares Jr e Wanda Chase foram destaque do Observatório A TARDE, onde comandaram mais de 50 horas de transmissão ao vivo, trazendo análises, entrevistas exclusivas com artistas e autoridades, além de momentos de interação e descontração com os artistas e o público.
Wanda faleceu na madrugada do dia 3 de abril, pouco menos de um mês depois de fazer sua última aparição pública no Observatório A TARDE. Durante as transmissões, ela chegou homenageada por diversos artistas, que fizeram questão de parar para conversar com a comunicadora.
Interação com os artistas
Ivete Sangalo, que arrastava os foliões com o bloco Coruja, parou em frente ao observatório e alterou a letra de "Energia de Gostosa", uma das principais músicas do Carnaval de 2025, para homenagear a jornalista: "Decidida, bonita e cheirosa. Essa jornalista f*da”.
O cantor Léo Santana, por sua vez, também brincou com Wanda Chase durante a sua apresentação. "Wanda, rapaz, quero esse produto aí, hein! Envelhece nunca. Rejuvenesce", disse o cantor.
Outro que parou para falar com a jornalista foi Márcio Victor, da banda Psirico, que destacou a importância de Wanda para a cultura baiana e o movimento negro:
“Se não fosse Wanda Chase, a gente jamais teria oportunidade na imprensa, porque Wanda foi a primeira que mostrou o pagodão pro mundo inteiro, defendendo o Psirico. Uma mulher preta, tão engajada e responsável que falava de empoderamento mesmo antes de ser moda."
Além deles, nomes como Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Bell Marques também interagiram com o Observatório A TARDE.
Contato com autoridades
Assim como o Observatório A TARDE esteve em contato com o público e com os artistas que agitaram Salvador durante o Carnaval, a cobertura também foi feita entre as autoridades públicas que promovem o evento.
Entre os entrevistados, o grupo falou com o promotor Arthur Ferrari, coordenador do plantão integrado do Carnaval no Ministério Público do Estado da Bahia, que destacou a importância do órgão na fiscalização das estruturas do evento, como trios e camarotes.
Outras autoridades que falaram com o grupo A TARDE foram os secretários Alberto Braga e Marcelo Bacelar, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) e Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR), respectivamente, além do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA) à época, Paulo Coutinho.
