Observatório A TARDE foi parada obrigatória dos trios no Carnaval de 2025

Posicionado estrategicamente no Hotel Monte Pascoal, na Barra, o Observatório A TARDE - estúdio exclusivo do grupo - estreou em 2025 como uma forma de conectar o público ao Carnaval de Salvador, sobretudo ao Circuito Dodô (Barra-Ondina), o mais frequentado em meio às celebrações da maior festa popular do mundo.

Com mais de 200 profissionais mobilizados, os Portais A TARDE e MASSA! e suas redes sociais se uniram ao A TARDE Play para proporcionar uma cobertura em tempo real do evento, com dinamismo e muita informação.

Ainda antes do Carnaval, as equipes do grupo estiveram presentes desde as festas populares de Senhor do Bonfim e Iemanjá, passando pelo pré-carnaval de Fuzuê, Furdunço, Pipoco e Habeas Copos, até os seis dias oficiais da folia, além do tradicional Arrastão na Quarta-feira de Cinzas.

Durante os dias oficiais do Carnaval, Ildázio Tavares Jr e Wanda Chase foram destaque do Observatório A TARDE, onde comandaram mais de 50 horas de transmissão ao vivo, trazendo análises, entrevistas exclusivas com artistas e autoridades, além de momentos de interação e descontração com os artistas e o público.

Wanda faleceu na madrugada do dia 3 de abril, pouco menos de um mês depois de fazer sua última aparição pública no Observatório A TARDE. Durante as transmissões, ela chegou homenageada por diversos artistas, que fizeram questão de parar para conversar com a comunicadora.

Interação com os artistas

Ivete Sangalo, que arrastava os foliões com o bloco Coruja, parou em frente ao observatório e alterou a letra de "Energia de Gostosa", uma das principais músicas do Carnaval de 2025, para homenagear a jornalista: "Decidida, bonita e cheirosa. Essa jornalista f*da”.

O cantor Léo Santana, por sua vez, também brincou com Wanda Chase durante a sua apresentação. "Wanda, rapaz, quero esse produto aí, hein! Envelhece nunca. Rejuvenesce", disse o cantor.

Outro que parou para falar com a jornalista foi Márcio Victor, da banda Psirico, que destacou a importância de Wanda para a cultura baiana e o movimento negro:

“Se não fosse Wanda Chase, a gente jamais teria oportunidade na imprensa, porque Wanda foi a primeira que mostrou o pagodão pro mundo inteiro, defendendo o Psirico. Uma mulher preta, tão engajada e responsável que falava de empoderamento mesmo antes de ser moda."

Além deles, nomes como Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Bell Marques também interagiram com o Observatório A TARDE.

Contato com autoridades

Assim como o Observatório A TARDE esteve em contato com o público e com os artistas que agitaram Salvador durante o Carnaval, a cobertura também foi feita entre as autoridades públicas que promovem o evento.

Entre os entrevistados, o grupo falou com o promotor Arthur Ferrari, coordenador do plantão integrado do Carnaval no Ministério Público do Estado da Bahia, que destacou a importância do órgão na fiscalização das estruturas do evento, como trios e camarotes.

Outras autoridades que falaram com o grupo A TARDE foram os secretários Alberto Braga e Marcelo Bacelar, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) e Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR), respectivamente, além do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA) à época, Paulo Coutinho.