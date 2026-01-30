Margareth Menezes anuncia atrações do Trio da Cultura 2026

Siga o A TARDE no Google

A artista cantará durante o Carnaval 2026 - Foto: José Simões | Ag A TARDE.

Margareth Menezes anunciou as atrações que se apresentarão no Trio da Cultura este ano. A Ministra da Cultura realizou uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 30, e revelou as participações especiais.

Segundo a artista, as cantoras Josyara e Luedji Luna farão parte do desfile do Carnaval em 2026, que será no circuito Dodô, na Barra-Ondina, no dia 14 de fevereiro, uma sexta-feira. A apresentação também contará com a participação de alegorias e grupos culturais.

Josyara e Luedji Luna cantarão ao lado de Margareth | Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Margareth também participará da apresentação da banda BaianaSystem na sexta-feira de Carnaval, no dia 13 de fevereiro, um dia antes da saída do Trio da Cultura.

Confira a agenda completa de verão da artista:

31/01

Maga Convida

Candyall Guetho Square - Salvador

02/02

Participação - Enxaguada De Yemanjá

Vila Caramuru - Salvador

03/02

Participação- Benção Do Olodum

Praça das Artes - Salvador

09/02

Participação - Ensaio Do Cortejo Afro

Praça das Artes - Salvador

12/02

Bloco Os Mascarados

Barra/Ondina - Salvador

14/02

Trio Da Cultura

Barra/Ondina - Salvador

17/02

Trio Independente

Campo Grande - Salvador

21/02

Camarote Folia Tropical

Sambódromo - Rio de Janeiro