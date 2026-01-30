VEM AÍ!
Margareth Menezes anuncia atrações do Trio da Cultura 2026
A Ministra da Cultura contou detalhes sobre as apresentações
Por Franciely Gomes e Manoela Santos
Siga o A TARDE no Google
Margareth Menezes anunciou as atrações que se apresentarão no Trio da Cultura este ano. A Ministra da Cultura realizou uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 30, e revelou as participações especiais.
Segundo a artista, as cantoras Josyara e Luedji Luna farão parte do desfile do Carnaval em 2026, que será no circuito Dodô, na Barra-Ondina, no dia 14 de fevereiro, uma sexta-feira. A apresentação também contará com a participação de alegorias e grupos culturais.
A cantora Margareth também participará da apresentação da banda BaianaSystem na sexta-feira de Carnaval, no dia 13 de fevereiro, um dia antes da saída do Trio da Cultura.
Confira a agenda completa de verão da artista:
31/01
Maga Convida
Candyall Guetho Square - Salvador
02/02
Participação - Enxaguada De Yemanjá
Vila Caramuru - Salvador
03/02
Participação- Benção Do Olodum
Praça das Artes - Salvador
09/02
Participação - Ensaio Do Cortejo Afro
Praça das Artes - Salvador
12/02
Bloco Os Mascarados
Barra/Ondina - Salvador
14/02
Trio Da Cultura
Barra/Ondina - Salvador
17/02
Trio Independente
Campo Grande - Salvador
21/02
Camarote Folia Tropical
Sambódromo - Rio de Janeiro
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes