CARNAVAL

"Mulher de Poder": Daniela Mercury homenageia as mulheres no Carnaval

Artista vai tocar em todos os dias de folia, apostando em “É Terreiro” para música do Carnaval

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/01/2026 - 17:27 h

Daniela Mercury homenageia as mulheres no Carnaval 2026
Daniela Mercury homenageia as mulheres no Carnaval 2026

Com o tema “Mulher de Poder”, Daniela Mercury coloca o protagonismo feminino no centro de sua narrativa para o Carnaval 2026 desfilando todos os dias da folia, reafirmando seu papel como uma das artistas de maior destaque do Carnaval brasileiro.

A abertura acontece na quinta-feira, 12, com a tradicional Pipoca da Rainha no Circuito Osmar (Avenida Sete) — percurso que Daniela comandou por mais de 15 anos antes de migrar definitivamente para a Barra em 1996. No mesmo dia, a artista também se apresenta no Camarote Baiano, no Circuito Dodô.

Na sexta-feira, 13, Daniela puxa a segunda edição da Pipoca da Rainha, desta vez no Circuito Dodô (Barra/Ondina). Já no sábado, 14, ela cruza fronteiras e participa do Carnaval do Aracati, no Ceará.

No domingo, 15, a artista retorna a Salvador à frente do Bloco Crocodilo, no circuito Barra-Ondina. O bloco é um marco na história da festa: foi o primeiro grande bloco a “descer” para a Barra e permanecer no circuito, ajudando a consolidá-lo como o principal trajeto do Carnaval de Salvador.

Pipoca inédita e celebração histórica

Em 2026, o Carnaval também celebra os 30 anos do Circuito Barra-Ondina, criado por Daniela Mercury em 1996 como alternativa ao então congestionado Campo Grande. Para marcar a data, a segunda-feira de Carnaval será especial: o Bloco Crocodilo baixa as cordas e se transforma na Pipoca do Crocodilo, uma apresentação inédita e aberta ao público.

A terça-feira, 17, marca o encerramento do Carnaval de Salvador, com Daniela no Circuito Osmar. Já no domingo, 22, ela fecha oficialmente o Carnaval do Brasil puxando a Pipoca da Rainha em São Paulo, celebrando 10 anos de trio elétrico nas ruas da capital paulista.

Desde 2016, Daniela leva o seu triatro — trio elétrico com estrutura cênica e três andares — ao Centro Histórico de São Paulo, em um percurso que vai da Rua da Consolação à Praça Roosevelt. Foi a primeira grande artista a levar um trio elétrico para o Carnaval paulistano e, há uma década, mantém a tradição de encerrar a festa no país.

Tema do Carnaval: Mulher de Poder

Com mais de 40 carnavais, Daniela Mercury transforma a avenida em espaço de discurso e afirmação. Em 2026, o tema “Mulher de Poder” homenageia a força do feminino, com destaque para as Mulheres de Axé e as sambistas, frequentemente invisibilizadas dentro do samba — gênero que completa 110 anos em 2026.

A proposta reforça a dimensão política, espiritual e cultural do Carnaval da Rainha, que sempre dialoga com ancestralidade, diversidade e resistência.

Música do Carnaval: “É Terreiro”

A grande aposta musical de Daniela para 2026 é “É Terreiro”, composição de Vini Mendes que une as vozes potentes de Daniela Mercury e Alcione. A faixa mistura funk, samba-reggae e a pulsação dos tambores, criando uma sonoridade que traduz a energia do Carnaval de Salvador.

A música reverencia o sagrado feminino a partir da figura de Maria Padilha, entidade das religiões de matriz africana associada à força, liberdade e abertura de caminhos. O vermelho será a cor do Carnaval da Rainha, e os foliões estão convidados a levar leques, símbolo de elegância, poder e proteção espiritual.

Patrocínio e marca

O Carnaval da Rainha tem patrocínio da Elo, que reforça sua conexão com a cultura brasileira.

“Patrocinar o Carnaval da Daniela é a Elo conectando-se diretamente a um ícone e a uma audiência do tamanho do nosso país. Daniela representa o Brasil que pulsa alegria e identidade cultural”, afirma Jade Chemin, gerente-executiva de Marketing da Elo.

Tags:

carnaval daniela mercury protagonismo feminino

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

