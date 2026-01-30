Como chegar e sair dos circuitos no Carnaval de Salvador?

Siga o A TARDE no Google

A cidade do Carnaval já iniciou a contagem regressiva para a maior festa do ano de 2026. Os dados do período em Salvador não mentem quando o assunto é reunir o maior número de foliões e atrações musicais e artísticas em um só lugar.

Mais de 1,2 milhão de turistas devem curtir o Carnaval de Salvador, realizada entre os dias 12 e 17 de fevereiro. O volume de visitantes é 10,2% maior do que o registrado no ano passado, de acordo com os dados do Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A festa esse ano, deve movimentar a economia turística em R$ 2,6 bilhões ao longo dos sete dias de Carnaval e R$ 1,8 bilhão apenas nos cinco dias principais da folia. Os dados são do Observatório do Turismo da Secult.

Carnaval de 2026 vai receber mais de 1,2 bilhão de pessoas | Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

Os três circuitos do Carnaval de Salvador são Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo-Grande) e Batatinha (Centro Histórico). Todos os anos, esses espaços contam com operação especial em infraestrutura, segurança e mobilidade de transportes nas regiões, garantindo que o fluxo de transporte público, transporte por aplicativo, táxis e outros meios de locomoção sejam tranquilo.

Entretanto, para que o fluxo do trânsito funcione bem, é preciso que motoristas sigam as regras da operação baseadas em cada trecho do Carnaval e que foliões também estejam atentos à organização das estruturas. Há quem já se programe para curtir a folia carnavalesca, mas há também aqueles que deixam tudo para última hora.

Independente da forma em que os foliões vão, o Portal A TARDE separou um guia especial de como chegar ao Carnaval de Salvador 2026:

Visão geral do Trânsito de Salvador durante o Carnaval

Durante a passagem do Carnaval, alguns pontos onde são organizados os circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo-Grande) e Batatinha (Centro Histórico), ficam totalmente fechados.

Por causa dessa organização, o Carnaval conta com grandes áreas de restrição de circulação de veículos. Nessas zonas, o acesso é feito apenas por moradores no entorno dos circuitos, por meio do controle eletrônico instalado nos portais de acesso ou por barreiras da Transalvador.

Os moradores com veículos só podem ter acesso às áreas de restrição, caso tenha feito cadastro prévio do veículo realizado junto à Transalvador. Das 13h às 5h, horário de maior fluxo de veículos, os moradores terão vias determinadas para acesso a suas residências, orientados pela cor da zona e do número da credencial. [Confira no final da matérias as zonas de restrição e as áreas de acesso a moradores]

Multa por descumprimento

Os veículos que não possuírem a devida liberação para circulação ou que acessarem outra subzona que não a de sua residência serão autuados.

A multa para quem transitar em local e horário não permitido pela regulamentação é de R$ 130,16. Essa é uma infração de natureza média, prevista no art. 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O infrator está sujeito ainda a quatro pontos na CNH.

Como chegar nos circuitos de Carnaval de transporte público?

Os ônibus terão uma operação especial para quem pretende ir à folia de transporte público. Os carnavalescos poderão usar, de forma gratuita, a linha Lapa – Calabar, na Estação da Lapa, na plataforma F, localizada no subsolo, para ter acesso direto ao circuito da Barra/Ondina.

As frotas usarão uma faixa exclusiva para ônibus, que vai do Departamento de Polícia Técnica até o primeiro retorno da Av. Centenário, próximo à comunidade do Calabar.

Salvador contará com operação especial de transporte público | Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

Haverá ainda uma faixa exclusiva para ônibus, táxis e mototáxi credenciado, fiscalizada por equipamento eletrônico diariamente, das 13h à 0h do dia seguinte

Os principais pontos de ônibus dos três circuitos são:

Av. Centenário / Calabar;

Av. Anita Garibaldi (sentido Rio Vermelho, faixa à direita, após a saída da Av. Milton Santos, e no sentido Barris, próximo ao Edf. Alexandre Fleming)

Av. Reitor Miguel Calmon (sob Viaduto Menininha do Gantóis, sentido Comércio);

Praça Cayru (ao lado do Elevador Lacerda);

Av. Reitor Miguel Calmon (após Colégio Odorico Tavares, sentido Garibaldi);

Transportes de aplicativo, taxis e mototaxis

Aqueles que não quiserem ir de transporte público, podem optar por transporte de aplicativos ou táxis, que também devem contar com uma programação especial entre os dias 12 a 17 de fevereiro. Todos os circuitos terão pontos exclusivos para embarque e desembarque de passageiros.

Transporte por aplicativo

As principais áreas destinadas para transportes por aplicativos são a Av. Anita Garibaldi, na via marginal de acesso à Federação, lado direito sentido Garibaldi, ladeira após o Banco Central; e Rua Djalma Ramos, na Graça. A Rua Juiz Rosalvo Torres, ao lado da Praça Brasil, na Avenida Centenário, será destinada para embarque e desembarque de motocicletas.

Táxi

Os pontos de táxi são:

Vale do Canela (sobre o Viaduto Menininha do Gantóis);

Av. Joana Angélica (Colégio Central);

Rua Politeama de Cima (próximo ao Colégio Ideia)

Vale dos Barris (Estação da Lapa)

Barroquinha (próximo a Ladeira de São Bento)

Rua do Tijolo (ao lado do Viaduto da Sé)

Av. Oceânica (próximo ao ISBA)

Av. Centenário (após o Shopping Barra),

Rua Professor Edgard Mata (saída para Av. Milton Santos)

Rua Agnelo de Brito (lado direito, sentido Av. Garibaldi)

Praça Visconde de Cayru (ao lado do Elevador Lacerda)

Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos)

Ladeira do Taboão (perpendicular a Rua do Passo)

Av. da França (próximo ao Armazém 7)

Porto da Barra

Rua Afonso Celso / Rua Marques de Caravelas.

Já o local específico para Táxi Especial é a Rua Nossa Senhora de Fátima, acesso à Rua Macapá.

Mototáxis

Os pontos para embarque e desembarque de mototáxis são:

Politeama (Bolsão do lado esquerdo)

Rua Conceição da Praia / Praça Cayru (lado esquerdo, após o Elevador Lacerda)

Vale do Canela (acesso do Campo Grande para o Vale, no lado esquerdo)

Av. Centenário (trecho entre a Rua Airosa Galvão e a Rua Arthur Neiva)

Av. Anita Garibaldi (retorno do Banco Central), Av. Oceânica (estacionamento da Praça Bahia Sol)

Rua Marquês de Caravelas (trecho entre a Rua Afonso Celso e a saída da Rua Greefield)

Rua Professor Sabino Silva (atrás do Vitória Center, próximo ao posto de combustível).

Expresso Salvador

Durante o Carnaval, entre os dias 12 e 17 de fevereiro, os foliões também podem contar com um serviço de transporte especial com pontos exclusivos de embarque e desembarque espalhados pela capital baiana, o Expresso Salvador.

Os bilhetes podem ser adquiridos no Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, pelo valor de R$ 24 o trecho, tanto ida como volta. O valor garante também o estacionamento gratuito nos shoppings até o final da operação.

Onde comprar

As lojas do Expresso Salvador funcionam no piso L1 do Salvador Shopping, próximo ao Redemix; no piso L1 do Salvador Norte Shopping, em frente à loja Papel e Cia e no piso L1 do Shopping Paralela, ao lado da Biscoitê. As lojas estão abertas nos mesmos horários de funcionamento dos shoppings.

Cartões Expresso Salvador de anos anteriores ainda poderão ser reutilizados e recarregados | Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

Além do valor da tarifa, é cobrada uma taxa de R$ 7 para adquirir o cartão exclusivo do Expresso Salvador. Cartões Expresso Salvador de anos anteriores ainda poderão ser reutilizados e recarregados. Cada cartão permite a compra de até dez bilhetes por dia, que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Não é obrigatório adquirir ambos os trechos, ficando a critério do usuário.

Linhas e paradas:

O Expresso Salvador contará com cinco linhas exclusivas, com saídas a cada 20 minutos, com paradas próximas aos circuitos carnavalescos:

Shopping Paralela x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center;

Salvador Shopping x Ondina, com parada em frente ao antigo colégio Isba;

Salvador Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center;

Salvador Norte Shopping x Centro/Av. Garibaldi, com parada no Vale do Canela, em frente ao Icba, e na Avenida Anita Garibaldi, entrada da Rua Prof. Edgard Mata;

Salvador Norte Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center.

Horários

O Expresso irá funcionar das 12h às 06h do dia seguinte, com saídas a cada 20 minutos. Todos os ônibus são equipados com ar-condicionado e 100% adaptados para acessibilidade.

Principais interdições e áreas restritas

O Carnaval de 2026 seguirá tendo cinco zonas de restrição de tráfego, nas cores Amarela, Marrom, Roxa, Verde e Vermelha, segundo cronograma da Transalvador. As áreas serão subdivididas em 12 subzonas, que incluem os bairros Barra, Ondina, Canela, Rio Vermelho, Graça, Corredor da Vitória, Campo Grande e Dois de Julho.

Nas zonas de restrição, só poderão circular veículos credenciados e identificados com adesivos emitidos pelo órgão de trânsito de Salvador. Os moradores receberão até duas credenciais de acordo com os veículos cadastrados, que darão acesso à respectiva subzona onde está localizado o imóvel do morador.

O Carnaval de 2026 seguirá tendo cinco zonas de restrição de tráfego, nas cores Amarela, Marrom, Roxa, Verde e Vermelha | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Algumas vias terão restrições parciais de circulação, com prioridade para transportes coletivos, táxis e mototáxis, como a Av. Centenário, Av. Oceânica, Av. Anita Garibaldi e Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela). É recomendado evitá-las.

Confira as áreas de restrição

Zona Marrom

Av. Oceânica, Tv. Bartolomeu de Gusmão (Curva Da Paciência – Rio Vermelho).

Av. Milton Santos, Proximidade da Ufba, após Ponte do Canela.

Acesso a moradores: Av. Anita Garibaldi e Rua Edgar da Mata e Curva da Paciência.

Zona Amarela:

Rua Ramiro De Oliveira, Rua Manoel Espinheira (Calabar);

Av. Centenário X Rua Júlio Brasil Viottires (Praça);

Av. Centenário X Retorno Compartilhado.

Av. Centenário X Rua Professor Sabino Silva (Entre Av. Sete de Setembro e Rua Vitória Centro).

Acesso a moradores: Av. Centenário, Rua Professor Sabino Silva e Rua José Rosaldo Torres.

Zona Roxa:

Rua Martagão Gesteira X Rua Dias (Entre Av. Garibaldi X Rua Dr. Antônio Rocha X Rua Rio São Pedro);

Av. Centenário X Rua Júlio Brasil Viottires (Praça).

Rua da Graça X Rua Oito De Dezembro;

Av. Centenário X Acesso ao Shopping Barra;

Ladeira da Barra, Próximo Alança Francesa.

Av. Princesa Isabel X Rua Oscar Carrascosa, Sentido Barra;

Rua Marinas X R. Manuel Barreto – Acesso Shopping Barra.

Acesso a moradores: Vale do Canela, Av. Euclides da Cunha, Av. da Graça, Av. Centenário e entorno.

Zona Verde:

Ladeira do Gabriel X Rotatória – Acesso ao Dois de Julho;

Rua Banco dos Ingleses X Rua Gaboão Cima – Rotatória;

Acesso a moradores: Av. Euclides da Cunha, Rua da Graça e Largo da Vitória, Av. Centenário, Rua Banco dos Ingleses ou Ladeira da Barra, Vale do Canela, Viaduto Menininha do Gantois ou Rua Barão da Graça.

Zona Vermelha

Rua César Zama X Rua Flávio De Brito.

Acesso a moradores: Vale do Canela, Av. Euclides da Cunha, Av. da Graça, Av. Princesa Isabel, Rua, Ladeira da Barra, Av. Centenário, Curva da Paciência, Rua Professor Sabino Silva

Estacionamento

A oferta de vagas de estacionamento em via pública, no entorno dos circuitos, foi redistribuída para proporcionar mais fluidez ao tráfego.

Mais de cinco mil vagas estarão disponíveis nos estacionamentos remotos, que funcionarão, a partir de 12/02 (quinta-feira), durante 24h, no Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Paralela.

Confira os estacionamentos fechados

São Raimundo

Confira os estacionamentos remotos (Zona Azul)

Avenida Anita Garibaldi, sentido Centro, Trecho entre o Hospital Jorge Valente e o Monumento a Clériston Andrade, incluindo as marginais;

Avenida Anita Garibaldi, sentido Rio Vermelho, trecho a partir da Alameda Guedevile, lado esquerdo;

Av. EUA;

Av. da França;

Rua Portugal;

Rua da Conceição da Praia;

Rua da Mouraria;

Rua da Salete;

Ladeira do Salete;

Vale dos Barris;

Rua Comendador José Alves Ferreira;

Rua Professor Paulo Almeida, Garcia;

Ladeira da Fonte (Concha Acústica);

Rua Professor Aristides Novis, São Lázaro – Federação;

Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), trecho entre Colégio Odorico Tavares e o Hiper Ideal;

Rua Prof. Sabino Silva, em ambos os sentidos, lado esquerdo;

Av. J. J. Seabra, trecho entre o Terminal Aquidabã e o Mercado São Miguel.

Postos de atendimento

Atendimento exclusivo para credenciais de moradores das zonas de restrição de circulação:

Shopping Barra: (12 de janeiro a 11 de fevereiro de 2026)

Horários: segunda a sábado: 09h às 22h e domingo: 12h às 20h

Atendimento para credenciais de moradores das zonas de restrição de circulação e para retirada de trânsito livre para prestadores de serviço