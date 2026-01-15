Vendas do Expresso Salvador para Carnaval começam; saiba como adquirir

- Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Serviço responsável por levar os foliões dos shoppings aos circuitos principais do Carnaval, o cartão do Expresso Salvador começará a ser vendido nesta sexta-feira, 16.

Neste ano, o bilhete custa R$ 24 por trecho, tanto na ida quanto na volta. O valor também dá direito a estacionamento gratuito nos shoppings até o encerramento da operação em cada dia.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da passagem, há a cobrança de uma taxa única de R$ 7 para a compra do cartão exclusivo do serviço.

Aqueles que já possuem o cartão dos carnavais anteriores, não precisam adquirir outro. Basta usar o mesmo bilhete e realizar a recarga.

Cada cartão permite a compra de até 10 bilhetes por dia, que podem ser usados por qualquer pessoa. A compra dos dois trechos não é obrigatória.

Onde comprar

Inicialmente, as vendas serão concentradas no Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. No entanto, a partir de terça-feira, 20, também será aberta uma loja no Shopping Paralela.

Quem já possui cartão de anos anteriores também pode fazer a recarga pelo aplicativo KIM.

A partir de fevereiro, os bilhetes podem ser comprados diretamente pelo aplicativo KIM, sem a necessidade do cartão físico, utilizando um QR Code para embarque, com validade de 12 horas. No entanto, há um acréscimo de 10% de taxa de serviço do aplicativo.

Para embarcar, basta selecionar a opção de pagamento por QR Code no validador, apresentar o código no celular e passar pela catraca. O QR Code só pode ser utilizado na linha escolhida previamente.

Esquema do Expresso Salvador 2026

Segundo a Prefeitura de Salvador, o serviço contará com cinco linhas exclusivas, com paradas próximas aos circuitos Dodô (Barra) e Osmar (Campo Grande):

Shopping Paralela x Barra: parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center;

Salvador Shopping x Ondina: parada em frente ao antigo Colégio ISBA;

Salvador Shopping x Barra: parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center;

Salvador Norte Shopping x Centro/Avenida Garibaldi: paradas no Vale do Canela, em frente ao ICBA, e na Avenida Anita Garibaldi, na entrada da Rua Professor Edgard Mata;

Salvador Norte Shopping x Barra: parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center.

O serviço vai operar entre os dias 12 e 17 de fevereiro, das 12h às 6h do dia seguinte, com saídas a cada 20 minutos. Os ônibus são climatizados e 100% adaptados para pessoas com deficiência.