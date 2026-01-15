Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRANSPORTE

Vendas do Expresso Salvador para Carnaval começam; saiba como adquirir

Neste ano, o bilhete custa R$ 24 por trecho

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/01/2026 - 11:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Vendas do Expresso Salvador para Carnaval começam; saiba como adquirir
-

Serviço responsável por levar os foliões dos shoppings aos circuitos principais do Carnaval, o cartão do Expresso Salvador começará a ser vendido nesta sexta-feira, 16.

Neste ano, o bilhete custa R$ 24 por trecho, tanto na ida quanto na volta. O valor também dá direito a estacionamento gratuito nos shoppings até o encerramento da operação em cada dia.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da passagem, há a cobrança de uma taxa única de R$ 7 para a compra do cartão exclusivo do serviço.

Aqueles que já possuem o cartão dos carnavais anteriores, não precisam adquirir outro. Basta usar o mesmo bilhete e realizar a recarga.

Cada cartão permite a compra de até 10 bilhetes por dia, que podem ser usados por qualquer pessoa. A compra dos dois trechos não é obrigatória.

Onde comprar

Inicialmente, as vendas serão concentradas no Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. No entanto, a partir de terça-feira, 20, também será aberta uma loja no Shopping Paralela.

Quem já possui cartão de anos anteriores também pode fazer a recarga pelo aplicativo KIM.

Leia Também:

Margareth confirma presença no Carnaval: “Cantando e satisfazendo”
Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa
Carnaval atrai europeus e TAP amplia voos de Lisboa para Salvador; confira

A partir de fevereiro, os bilhetes podem ser comprados diretamente pelo aplicativo KIM, sem a necessidade do cartão físico, utilizando um QR Code para embarque, com validade de 12 horas. No entanto, há um acréscimo de 10% de taxa de serviço do aplicativo.

Para embarcar, basta selecionar a opção de pagamento por QR Code no validador, apresentar o código no celular e passar pela catraca. O QR Code só pode ser utilizado na linha escolhida previamente.

Esquema do Expresso Salvador 2026

Segundo a Prefeitura de Salvador, o serviço contará com cinco linhas exclusivas, com paradas próximas aos circuitos Dodô (Barra) e Osmar (Campo Grande):

  • Shopping Paralela x Barra: parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center;
  • Salvador Shopping x Ondina: parada em frente ao antigo Colégio ISBA;
  • Salvador Shopping x Barra: parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center;
  • Salvador Norte Shopping x Centro/Avenida Garibaldi: paradas no Vale do Canela, em frente ao ICBA, e na Avenida Anita Garibaldi, na entrada da Rua Professor Edgard Mata;
  • Salvador Norte Shopping x Barra: parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center.

O serviço vai operar entre os dias 12 e 17 de fevereiro, das 12h às 6h do dia seguinte, com saídas a cada 20 minutos. Os ônibus são climatizados e 100% adaptados para pessoas com deficiência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bilhete QR Code Carnaval 2024 Expresso Salvador Recarga de Cartão Shopping e Carnaval transporte carnaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

Play

VÍDEO: Cantor pede namorada em casamento no trio de Kannário

x