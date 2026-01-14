Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Carnaval ainda não começou, mas a disputa pela música do ano já está a todo vapor - Foto: Divulgação

O Carnaval ainda não chegou oficialmente, mas a disputa pela música do ano já começou a todo vapor. Entre lançamentos estratégicos, números expressivos nas plataformas digitais e forte repercussão nas redes sociais, o verão de 2026 começa a desenhar quais canções devem dominar os trios, camarotes e paredões espalhados pelo Brasil.

Como acontece todos os anos, a Bahia ocupa papel central nesse movimento. Axé, pagodão, pop e misturas cada vez mais ousadas mostram que o Carnaval segue se reinventando, sem perder a conexão com a rua, com o público e com a cultura popular que sustenta a festa.

A dinâmica mudou: hoje, um hit pode nascer tanto no trio elétrico quanto em um vídeo viral. Coreografias, refrões fáceis e letras que conversam com o imaginário do verão se tornaram ingredientes fundamentais para quem sonha em embalar a folia.



Entre veteranos consagrados e apostas que crescem rapidamente, a lista de candidatas à música do Carnaval 2026 já começa a ganhar forma e promete uma disputa acirrada até o último dia de festa.

Confira as apostas para o Carnaval 2026

Ivete Sangalo — 'Vampirinha'

'Vampirinha' chegou às plataformas digitais na segunda-feira, 12, mas rapidamente despontou como uma das favoritas do público. A música é fruto da parceria entre Ivete Sangalo e o compositor Samir Trindade, repetindo uma fórmula que já deu certo em 'Macetando', hit absoluto do Carnaval de 2024.

Apresentada pela primeira vez no show de Réveillon, após um período em que Ivete vinha explorando um repertório mais voltado ao samba, a canção viralizou quase instantaneamente. A cantora definiu a música como uma “fuleiragem para dançar e se divertir”.

Léo Santana — 'Desliza' e 'Marquinha de Fitinha'

O GG chega forte à disputa com duas músicas que já circulam intensamente entre os foliões: 'Desliza' e 'Marquinha de Fitinha', conhecida popularmente como “Canudinho”. As duas faixas aparecem como apostas reais para dominar o Carnaval de 2026.

'Desliza', lançada ainda em maio de 2025, ganhou ainda mais força com a chegada do verão. A música já ultrapassou 70 milhões de streams no Spotify, figura no Top 15 da plataforma e soma mais de um milhão de reproduções diárias. O clipe também impressiona, com mais de 88 milhões de visualizações.

Anitta — 'Gostosin'

'Gostosin' é o grande destaque do EP Ensaios da Anitta e rapidamente se tornou a faixa mais ouvida do projeto. A música ganhou impulso com coreografias replicadas por influenciadores e artistas, virando trend nas redes sociais.

Em 2026, Anitta retoma a parceria com o Hitmaker, nome artístico de Wallace Vianna, na segunda parte do álbum de verão Ensaios da Anitta. Com 'Gostosin' como carro-chefe, a cantora reforça sua estratégia de unir música, dança e forte presença digital para chegar com força ao Carnaval.

Daniela Mercury — 'É Terreiro' (feat. Alcione)

Com 40 anos de carreira e uma longa lista de hits carnavalescos, Daniela Mercury aposta em “É Terreiro”, parceria com Alcione gravada para o álbum “Cirandaia”. Inspirada na entidade Maria Padilha, a canção carrega versos de forte simbolismo e conexão com a ancestralidade.

A música reforça a identidade artística de Daniela, sempre ligada à cultura afro-brasileira e à espiritualidade. A união com Alcione dá ainda mais peso à faixa, que aposta em emoção, força e representatividade para conquistar espaço na folia.

Claudia Leitte — 'Plugin da Bagaceira'

Lançada em novembro dentro do EP 'Especiarias – Ato II', 'Plugin da Bagaceira' é uma das apostas de Claudia Leitte para o Carnaval, ao lado de 'Mergulhando'. A música já vem sendo apresentada em festivais e festas de fim de ano.

Com clima leve e linguagem conectada ao universo digital, a faixa aposta em energia alta e refrão fácil, mirando diretamente os circuitos carnavalescos e o público que busca diversão sem pausa.

Pedro Sampaio — 'JETSKI' (feat. MC Meno K e Melody)

O primeiro lançamento de Pedro Sampaio pela Sony Music já mostrou impacto imediato. 'JETSKI' entrou no Top 100 global do Spotify antes da virada do ano e segue registrando mais de 1,3 milhão de streams diários.

Além do sucesso da faixa, o artista chega ao Carnaval também com 'SEQUÊNCIA FEITICEIRA', reforçando sua presença como um dos nomes mais fortes da música pop-eletrônica voltada para a pista e para a folia.

Psirico — ' Semáforo'

Prometendo sacudir o verão, Psirico, liderado por Márcio Victor, aposta em 'Semáforo', uma faixa que mantém a força do tradicional pagodão baiano, mas ganha frescor com a participação de MC GW, responsável por acrescentar novas camadas rítmicas à música e ampliar seu alcance, resultando em uma mistura vibrante que tem tudo para dominar a temporada de festas.

Oh Polêmico — 'Ioiô'

O cantor Oh Polêmico lançou o pagodão 'Ioiô', aposta marcada por batidas pesadas, muito grave e uma coreografia forte que rapidamente ganhou espaço nas redes sociais. A música vem se destacando especialmente no Instagram e no TikTok, onde desafios e vídeos de dança ajudaram a impulsionar a faixa e ampliar seu alcance entre o público do verão.

Danniel Vieira — 'Tchau Rolê ( feat. Filhos de Jorge)'

Danniel Vieira aposta em 'Tchau Rolê' como trilha para o verão e o Carnaval. A música chega com leveza e identificação imediata, falando sobre escolhas, amadurecimento e encontros que transformam, sempre com um refrão fácil e solar.

Com produção de Gabriel Levy e composição assinada por Adriel, Donatto, Guga Meyra e Tiê Castro, a faixa ganha ainda mais força com a participação do grupo Filhos de Jorge, ampliando sua conexão com o clima da estação.

Tuca Fernandes — 'Fico com Verão'

Em versão eletrônica, 'Fico com Verão' tem conquistado o público e circulado bem entre os fãs. A música marca o início de uma intensa maratona de shows de Tuca Fernandes até o pós-Carnaval.

Com mais de 35 Carnavais no currículo, o cantor aposta em uma faixa que mistura axé, pop e eletrônico, mantendo sua identidade e dialogando com novas sonoridades da folia.

Banda Papazoni — 'Homem Aranha'

A banda Papazoni lança 'Homem Aranha' como sua aposta para o Carnaval. A música traz uma narrativa divertida inspirada no herói do cinema, mas com o swing característico da festa.

Com 11 anos de estrada, o grupo chega embalado pelo bom desempenho de 'Ventilador', finalista da música do Carnaval no ano anterior, e aposta novamente na resposta imediata do público.

Babado Novo — 'Joga Água (Remix) (feat. La Fúria)'

O remix de 'Joga Água', em parceria com Bruno Magnata, chega como uma das grandes apostas do Babado Novo para o verão 2026. A nova versão mistura pagodão baiano com a identidade dançante da banda.

Com energia pensada para os paredões e para o Carnaval, a faixa reforça o novo momento do Babado Novo, que aposta em batidas mais agitadas, colaborações estratégicas e forte presença digital.

Banda Ah Chapa — 'Trava-língua'

Entre as primeiras canções a despontarem com força neste verão está 'Trava-língua', da Banda Ah Chapa, liderada pelo cantor Lekinho. A música integra o repertório do Bloquinho Ao Vivão, em Aracaju, e rapidamente ganhou projeção ao embalar os primeiros eventos da temporada.

Tony Salles — 'Panamera'

Com um ritmo contagiante e letra fácil de decorar, Tony Salles aposta alto em 'Panamera' para embalar o verão. A faixa reúne os elementos clássicos dos hits de festa e rapidamente conquistou o público, caindo no gosto de quem busca música para dançar sem parar.

A estratégia de divulgação também tem chamado atenção. O cantor vem espalhando a música por meio de flash mobs animados, realizados em pontos estratégicos e de grande circulação.

Xanddy Harmonia — 'Tá Uma Delícia ( feat. Henry Freitas) '

As colaborações entre artistas seguem em alta neste verão, e Xanddy Harmonia aposta nessa fórmula ao se unir a Henry Freitas na faixa 'Tá Uma Delícia'. A música combina swing, romantismo e clima de festa, elementos que dialogam diretamente com o público da temporada.

Apresentada ao vivo nas duas edições da Melhor Segunda-Feira do Mundo, a canção rapidamente levantou a plateia e mostrou forte potencial para crescer ao longo da folia.

Filhos de Jorge — ' Vai Logo, Vida'

O verão começou em alta para o Filhos de Jorge, que lançou um hit envolvente e carregado de baianidade. 'Vai Logo, Vida' aposta em um groove dançante e em uma energia solar que dialoga diretamente com o clima da estação, conquistando o público logo nos primeiros acordes.