HOME > CARNAVAL
PARA A FAMÍLIA

Bloco Happy prepara bailinho para o Carnaval 2026

Bailinho será animado pela banda Me Siga

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/01/2026 - 10:13 h
Bailinho será animado pela banda Me Siga
Bailinho será animado pela banda Me Siga

O Bloco Happy anunciou a realização do seu tradicional Bailininho, evento para crianças e seus familiares no Carnaval. Pelo quarto ano consecutivo, o evento será realizado no dia 1 de fevereiro, a partir das 17h, ocupando grande parte do estacionamento do Shopping Bela Vista. A festa pré-carnavalesca dá direito a brinquedos all inclusive.

Neste Carnaval, o Bloco Happy vai homenagear o samba, ritmo que inspira o tema do bloco em 2026. A animação do Bailininho ficará por conta da banda Me Siga, grupo que se destaca por um repertório que se aproxima da sonoridade percussiva e vibrante da Timbalada.

Comandado por Tio Paulinho desde a sua fundação, o Bloco Happy se mantém fiel à proposta de apresentar o carnaval às crianças de forma lúdica, educativa e segura, valorizando a cultura popular e a convivência familiar.

“O Bailininho do Happy é, muitas vezes, o primeiro contato das crianças com o carnaval de Salvador. A gente faz questão de que essa experiência seja marcada por segurança, acolhimento e pelo encantamento com os elementos da nossa festa — a música, os ritmos, as cores e o cuidado”, destacou Tio Paulinho.

Na avenida, o Bloco Happy terá a apresentação vibrante da banda Filhos de Jorge.

Tags:

Bailininho Bloco Happy carnaval

