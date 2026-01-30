Circuitos do Carnaval de Salvador: Dodô, Osmar e Batatinha

Engana-se quem pensa que o Carnaval de Salvador é restrito apenas à região da Barra-Ondina. Nomeada como a maior festa de rua do mundo, a folia conta com três circuitos principais: Dodô, Osmar e Batatinha.

Com opções para todos os gostos e idades, os circuitos de carnaval em Salvador se espalham por grandes polos e pontos turísticos da capital baiana, como o Pelourinho, o Farol e o Cristo da Barra, tornando a festa acessível para todos.

Os seis dias oficiais de folia momesca também contam com uma programação variada, reunindo as apresentações de grandes artistas com as marchinhas carnavalescas e blocos privados ou abertos ao público.

Como surgiram os nomes dos circuitos?

Apesar da tradição de percorrer cerca de 4 km a 4,5 km por dia durante o Carnaval, muitos foliões não sabem a origem dos nomes de cada um deles. Batizados com o intuito de homenagear grandes personalidades da música baiana, os circuitos surgiram ao longo da expansão do desfile, que foi criado em 1984.

O primeiro deles foi o Osmar, na região do bairro do Campo Grande. O percurso recebeu esse nome para homenagear Osmar Álvares Macêdo, um dos criadores do trio elétrico e da guitarra baiana, que faleceu em 1997.

Carlinhos Brown no circuito Osmar, no Campo Grande | Foto: José Simões | Ag A TARDE.

Considerado mais recente, pois surgiu após a evolução da festa no Campo Grande, o circuito Dodô segue a mesma linha do Osmar. Localizado na Barra-Ondina, o percurso foi batizado para celebrar Adolfo Antônio do Nascimento, que também criou o trio elétrico e a guitarra baiana, junto com Osmar.

Já o circuito Batatinha, no Pelourinho, homenageia Oscar da Penha, apelidado pelos amigos como Batatinha. O rapaz foi um compositor e cantor brasileiro, considerado um dos maiores nomes do samba da Bahia.

Circuito Osmar (Campo Grande)

Cantor Thiago Aquino se apresentando no Circuito Osmar | Foto: José Simões | Ag A TARDE.

Primeiro trecho criado para dar início ao Carnaval de Salvador, o circuito Osmar é realizado no Campo Grande, coração da cidade. Ele passa pela Avenida Sete, Praça Castro Alves e Avenida Carlos Gomes, realizando o encerramento no Corredor da Vitória, com um percurso de aproximadamente 4 km e 5 horas de duração.

Os principais picos de movimento acontecem a partir das 13 horas, quando as pipocas e blocos dos grandes artistas passam pelo circuito. Entretanto, o início da folia é mais cedo, começando a partir das 10h30.

Quem deseja chegar ao local de transporte público deve optar pelo metrô até a estação da Lapa e seguir a viagem em uma das linhas especiais de ônibus para o Carnaval, disponibilizadas gratuitamente durante o período da festa. Já o retorno pode ser feito pelo mesmo trajeto ou com o auxílio de carros por aplicativo ou mototáxi.

A programação completa dos trios e artistas que passarão pelo circuito Osmar

Circuito Dodô (Barra–Ondina)

Bloco da Quinta de Bell Marques no circuito Dodô | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Mais frequentado pelos soteropolitanos e turistas, o circuito Dodô liga as praias da Barra e Ondina. Os trios elétricos saem tradicionalmente do Farol da Barra e passam por pontos como o Cristo da Barra e o Morro do Gato.

A chegada ao local por transporte público também pode ser feita de metrô, saindo da estação da Lapa e seguindo a viagem em uma das linhas especiais de ônibus para a Barra, disponibilizadas gratuitamente durante o período da festa. Outra opção são os ônibus expressos do Carnaval, que saem de alguns shoppings populares da cidade.

Movimentado desde a abertura, o circuito possui um pico de foliões a partir das 19h, quando os primeiros blocos e pipocas ainda estão se aproximando do final do trajeto, que possui cerca de 4 km a 4,5 km.

A programação completa dos trios e artistas que passarão pelo circuito Osmar

Circuito Batatinha (Centro Histórico)

Circuito Batatinha, no Centro Histórico | Foto: Manu Dias | GOV BA

Localizado também no Centro Histórico da capital baiana, mais precisamente na região do Pelourinho, o circuito Batatinha conta com apresentações espalhadas por todas as praças da região, com programações variadas.

Dentre elas estão: Praça Castro Alves, Largo de Tieta, Largo do Pelourinho, Largo Pedro Archanjo, Largo Tereza Batista, Largo Quincas Berro D'Água, Praça das Artes, Praça Municipal e Praça Cruz Caída.

Os principais picos de movimento acontecem a partir das 18h, quando as apresentações estão previstas para começar, e a folia segue até depois da meia noite.

Quem deseja chegar ao local de transporte público deve optar pelo metrô, saindo da estação Campo da Pólvora e seguindo andando para a Praça Municipal, ou pegando um ônibus para o Comércio e optando por subir o famoso Elevador Lacerda. Já o retorno pode ser feito pelo mesmo trajeto ou com o auxílio de carros por aplicativo ou mototáxi.

A programação completa dos artistas que se apresentarão no circuito Batatinha

Como montar meu roteiro de Carnaval?

Bloco Camaleão nas proximidades do Morro do Cristo, no Circuito Dodô, na Barra | Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

A preparação de um bom roteiro de Carnaval depende da atração que o folião deseja curtir naquele dia. As programações auxiliam na escolha do circuito ou de mais de um deles, já que os horários são alternados possibilitando um passeio entre os percursos.

Os artistas de gêneros mais populares, como Anitta, Ludmilla e Alok, costumam tocar no circuito Dodô, na região da Barra-Ondina. Já os mais tradicionais, como os blocos afro e blocos de samba, costumam percorrer o percurso Osmar, na região do Campo Grande.

Já quem busca uma programação mais tranquila e familiar, com marchinhas de Carnaval e fanfarras, o circuito Batatinha, no Pelourinho, é a opção perfeita para curtir com crianças, adolescentes, adultos e idosos.