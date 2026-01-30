Banda de rock promove tributo a Raul Seixas no Furdunço; veja detalhes

Marculino e Seus Belezas - Foto: Divulgação

A banda Marculino e Seus Belezas marca presença pela quarta vez consecutiva na programação do Furdunço. Em 2026, a folia de pré-carnaval acontece no dia 7 de fevereiro, no Circuito Orlando Tapajós, que vai do bairro de Ondina à Barra.

Com mais de 10 anos de trajetória, o grupo reafirma, em mais uma passagem pelo circuito, sua ligação com a cultura de rua, o carnaval alternativo e as manifestações populares. Neste ano, o destaque fica para a homenagem a um dos maiores ícones do rock brasileiro: Raul Seixas.

Segundo a banda, durante o percurso do Furdunço, o tributo ao artista levará à avenida composições autorais influenciadas pela musicalidade de Raul Seixas, transformando a folia em um show festivo que promete ecoar a poética raulseixista.

Com uma estética marcada por personalidade, o grupo convida o público a celebrar o legado do artista e a levar rock de qualidade para a folia.

Marculino e Seus Belezas | Foto: Divulgação

Serviço