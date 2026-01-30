ROCK NO CARNAVAL
Banda de rock promove tributo a Raul Seixas no Furdunço; veja detalhes
Pré-carnaval inicia os trabalhos para a folia de 2026
Siga o A TARDE no Google
A banda Marculino e Seus Belezas marca presença pela quarta vez consecutiva na programação do Furdunço. Em 2026, a folia de pré-carnaval acontece no dia 7 de fevereiro, no Circuito Orlando Tapajós, que vai do bairro de Ondina à Barra.
Com mais de 10 anos de trajetória, o grupo reafirma, em mais uma passagem pelo circuito, sua ligação com a cultura de rua, o carnaval alternativo e as manifestações populares. Neste ano, o destaque fica para a homenagem a um dos maiores ícones do rock brasileiro: Raul Seixas.
Leia Também:
Segundo a banda, durante o percurso do Furdunço, o tributo ao artista levará à avenida composições autorais influenciadas pela musicalidade de Raul Seixas, transformando a folia em um show festivo que promete ecoar a poética raulseixista.
Com uma estética marcada por personalidade, o grupo convida o público a celebrar o legado do artista e a levar rock de qualidade para a folia.
Serviço
- O quê: Banda "Marculino e Seus Belezas" no Furdunço 2026
- Quando: 07 de fevereiro
- Horário de Concentração: 16h
- Mais informações: @marculinoeseusbelezas
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes