CARNAVAL
ROCK NO CARNAVAL

Banda de rock promove tributo a Raul Seixas no Furdunço; veja detalhes

Pré-carnaval inicia os trabalhos para a folia de 2026

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/01/2026 - 16:50 h

Marculino e Seus Belezas
Marculino e Seus Belezas

A banda Marculino e Seus Belezas marca presença pela quarta vez consecutiva na programação do Furdunço. Em 2026, a folia de pré-carnaval acontece no dia 7 de fevereiro, no Circuito Orlando Tapajós, que vai do bairro de Ondina à Barra.

Com mais de 10 anos de trajetória, o grupo reafirma, em mais uma passagem pelo circuito, sua ligação com a cultura de rua, o carnaval alternativo e as manifestações populares. Neste ano, o destaque fica para a homenagem a um dos maiores ícones do rock brasileiro: Raul Seixas.

Segundo a banda, durante o percurso do Furdunço, o tributo ao artista levará à avenida composições autorais influenciadas pela musicalidade de Raul Seixas, transformando a folia em um show festivo que promete ecoar a poética raulseixista.

Com uma estética marcada por personalidade, o grupo convida o público a celebrar o legado do artista e a levar rock de qualidade para a folia.

Marculino e Seus Belezas
Marculino e Seus Belezas | Foto: Divulgação

Serviço

  • O quê: Banda "Marculino e Seus Belezas" no Furdunço 2026
  • Quando: 07 de fevereiro
  • Horário de Concentração: 16h
  • Mais informações: @marculinoeseusbelezas

