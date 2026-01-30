Como escolher seu jeito de curtir o Carnaval de Salvador

Nomeado como a maior festa de rua do mundo, o Carnaval de Salvador conta com opções de curtição para todos os gostos e bolsos. Os principais circuitos da festa momesca (Dodô, Osmar e Batatinha) possuem três formas clássicas de diversão: pipoca, bloco e camarote.

Soteropolitanos e turistas de diversos países do mundo se preparam durante todo o ano para escolher a melhor opção, que pode variar diariamente entre entrada gratuita até alguns milhares de reais.

O Portal A TARDE montou um guia para facilitar na hora de escolher o melhor jeito de curtir o Carnaval de Salvador, seja no meio do povo ou em um setor privado.

Curtir na pipoca: experiência, custos, vantagens e desafios

Setor mais tradicional da folia baiana, a pipoca é gratuita e aberta ao público. A farra acontece na rua, com a multidão seguindo os artistas no trio elétrico sem cordas, com a experiência de vivenciar um Carnaval raiz.

Apesar de ter a entrada gratuita, a curtição na pipoca requer que o folião tenha um valor em mãos para comprar bebida e comida, caso sinta fome ou sede ao longo do circuito escolhido, que pode chegar a 4,5 km.

A modalidade também possui alguns desafios, como ruas lotadas, falta de espaços para sentar e banheiros químicos com filas. Entretanto, a maior vantagem é vivenciar o verdadeiro Carnaval e a energia da maior festa de rua do mundo.

Curtir em bloco: como funciona, o que muda na rua e na logística

Embora também seja uma opção de curtição na rua, os blocos são privativos e seu acesso é liberado mediante a compra de abadás, que podem variar entre R$ 200 a R$ 1200, a depender do artista.

Independentemente do circuito em que irá desfilar, o percurso do bloco é o mesmo dos foliões pipoca. Porém, a divisão entre os dois públicos é feita através das cordas ao redor do trio, que são levadas pelos cordeiros, profissionais que trabalham durante este período de Carnaval.

Os trios de blocos também possuem um carro de apoio, que funciona como um suporte logístico, estrutural e de segurança, garantindo o conforto dos foliões que compraram abadás. Eles disponibilizam serviços como banheiros químicos, posto de saúde e bar, para venda e consumo de bebidas.

Curtir em camarote: estrutura, conforto, custo

Setor mais desejado durante o Carnaval de Salvador, os camarotes oferecem estrutura luxuosa, conforto, alimentação, bebida e apresentações de grandes artistas durante os seis dias de folia.

Com vista privilegiada para a passagem dos trios elétricos, os espaços ficam localizados ao longo do circuito e podem ser facilmente acessados por aqueles que compraram os abadás dos respectivos dias, que variam entre R$ 400 e R$ 4.000 por dia.

Alguns destes espaços também recebem figuras famosas para curtir a folia, que normalmente são convidadas pelos organizadores e produtores do camarote, ficando em espaços reservados.

Carnaval alternativo

Apesar dos circuitos oficiais serem os mais buscados durante o Carnaval, uma opção alternativa gratuita também tem feito sucesso nos últimos anos. Alguns bairros populares de Salvador estão recebendo uma programação recheada, como Cajazeiras, Itapuã, Liberdade, Periperi, Boca do Rio, Plataforma e Pau da Lima.

O objetivo é descentralizar a festa e movimentar toda a cidade, garantindo uma ainda mais diversidade para todas as idades e públicos. Os shows costumam acontecer em praças, com palcos montados e sem trio elétrico.

Como decidir qual é a melhor forma de curtir?

É inegável que Salvador conta com uma vasta lista de opções para curtir o Carnaval e é interessante viver um pouco de todas as experiências e particularidades que cada uma dessas opções oferece ao público, seja na pipoca, no bloco ou no camarote, antes de decidir a melhor.

Contudo, escolher a alternativa que mais se adequa a sua situação financeira e ao seu conforto é sempre a melhor opção para curtir a folia momesca, que dura cerca de seis dias e movimenta milhões anualmente.

Se a sua intenção é curtir um Carnaval raiz, gastar pouco e sentir a energia do público correndo atrás do trio, a pipoca é a melhor opção. Já quem quer garantir que vai escutar todo o repertório de seu artista favorito, estar próximo do trio e conhecer outros fãs, além de ter um pouco mais de segurança, desembolsar uma quantia para um bloco é o melhor.

Mas para quem não abre mão do conforto, preza por comer e beber à vontade e quer assistir shows de outros artistas que não estão nas ruas, o camarote segue sendo a melhor opção, porém a mais cara dentre todas apresentadas, com valores que podem ultrapassar R$ 1000 por dia.