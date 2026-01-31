DE VOLTA
Margareth Menezes retorna ao bloco Os Mascarados após seis anos
A cantora estará sob o comando do bloco no Carnaval de 2026
Por Franciely Gomes
Margareth Menezes está de volta ao comando do bloco Os Mascarados em 2026. A cantora revelou que desfilará pela instituição na quinta-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro, no Circuito Dodô, localizado na Barra-Ondina.
O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa sobre o Carnaval da artista, que também atua como Ministra da Cultura do Brasil durante a gestão atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Leia Também:
Vale lembrar que a cantora estava afastada do bloco desde 2020, que estava sob o comando da cantora Larissa Luz, desde 2023. Ela saiu oficialmente em 2010, mas retornou nos carnavais de 2019 e 2020.
Além do retorno aos Mascarados, Margareth também seguirá com um trio pipoca no Campo Grande, fará participação com a banda BaianaSystem e seguirá no Trio da Cultura, ao lado das cantoras Luedji Luna e Josyara.
Confira a agenda completa da artista:
31/01
Maga Convida
Candyall Guetho Square - Salvador
02/02
Participação - Enxaguada De Yemanjá
Vila Caramuru - Salvador
03/02
Participação- Benção Do Olodum
Praça das Artes - Salvador
09/02
Participação - Ensaio Do Cortejo Afro
Praça das Artes - Salvador
12/02
Bloco Os Mascarados
Barra/Ondina - Salvador
14/02
Trio Da Cultura
Barra/Ondina - Salvador
17/02
Trio Independente
Campo Grande - Salvador
21/02
Camarote Folia Tropical
Sambódromo - Rio de Janeiro
