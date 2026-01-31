Menu
DE VOLTA

Margareth Menezes retorna ao bloco Os Mascarados após seis anos

A cantora estará sob o comando do bloco no Carnaval de 2026

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 7:51 h

A cantora fará uma maratona durante a folia este ano
A cantora fará uma maratona durante a folia este ano

Margareth Menezes está de volta ao comando do bloco Os Mascarados em 2026. A cantora revelou que desfilará pela instituição na quinta-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro, no Circuito Dodô, localizado na Barra-Ondina.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa sobre o Carnaval da artista, que também atua como Ministra da Cultura do Brasil durante a gestão atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Vale lembrar que a cantora estava afastada do bloco desde 2020, que estava sob o comando da cantora Larissa Luz, desde 2023. Ela saiu oficialmente em 2010, mas retornou nos carnavais de 2019 e 2020.

Além do retorno aos Mascarados, Margareth também seguirá com um trio pipoca no Campo Grande, fará participação com a banda BaianaSystem e seguirá no Trio da Cultura, ao lado das cantoras Luedji Luna e Josyara.

Confira a agenda completa da artista:

31/01

Maga Convida

Candyall Guetho Square - Salvador

02/02

Participação - Enxaguada De Yemanjá

Vila Caramuru - Salvador

03/02

Participação- Benção Do Olodum

Praça das Artes - Salvador

09/02

Participação - Ensaio Do Cortejo Afro

Praça das Artes - Salvador

12/02

Bloco Os Mascarados

Barra/Ondina - Salvador

14/02

Trio Da Cultura

Barra/Ondina - Salvador

17/02

Trio Independente

Campo Grande - Salvador

21/02

Camarote Folia Tropical

Sambódromo - Rio de Janeiro

