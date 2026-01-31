Carnaval com chuva? Confira previsão do tempo para fevereiro

A previsão do tempoaponta mudanças climáticas - Foto: Ilustratativa | Freepik

Os foliões já podem se preparar para curtir dias de sol intenso durante o Carnaval de Salvador este ano. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão do tempo de fevereiro deve ser marcada por um clima estável, com chuvas e temperaturas acima da média no Brasil.

A chuva deve atingir parte das regiões Norte e Sudeste, com volume acima da média. No Norte também são previstos até 50 mm de chuva acima do comum, nos estados do Amazonas, Roraima, Tocantins e Pará.

Já as regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste devem sofrer com o aumento da temperatura ao longo do mês. Os termômetros devem apontar de 0,6 ºC a 1 ºC acima do normal em fevereiro.

No Sul, a previsão é de estabilidade. As temperaturas devem ficar próximas à média nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, além de toda a região de Santa Catarina.