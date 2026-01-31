Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLIMA

Carnaval com chuva? Confira previsão do tempo para fevereiro

O clima pode ser alterado em algumas regiões do país

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 11:02 h | Atualizada em 31/01/2026 - 16:50

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A previsão do tempoaponta mudanças climáticas
A previsão do tempoaponta mudanças climáticas -

Os foliões já podem se preparar para curtir dias de sol intenso durante o Carnaval de Salvador este ano. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão do tempo de fevereiro deve ser marcada por um clima estável, com chuvas e temperaturas acima da média no Brasil.

A chuva deve atingir parte das regiões Norte e Sudeste, com volume acima da média. No Norte também são previstos até 50 mm de chuva acima do comum, nos estados do Amazonas, Roraima, Tocantins e Pará.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Funcionário é atacado com ofensas racistas por cliente de loja
Imigração nos EUA capturou mais de 150 menores brasileiros
Polícia nega novo crime de jovens acusados de matar cão Orelha

Já as regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste devem sofrer com o aumento da temperatura ao longo do mês. Os termômetros devem apontar de 0,6 ºC a 1 ºC acima do normal em fevereiro.

No Sul, a previsão é de estabilidade. As temperaturas devem ficar próximas à média nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, além de toda a região de Santa Catarina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Carnaval 2026 clima previsão do tempo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A previsão do tempoaponta mudanças climáticas
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

A previsão do tempoaponta mudanças climáticas
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

A previsão do tempoaponta mudanças climáticas
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

A previsão do tempoaponta mudanças climáticas
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x