Imigração nos EUA capturou mais de 150 menores brasileiros

Cerca de 157 menores brasileiros foram apreendidos pelos agentes de imigração do governo dos Estados Unidos em 2025. Os capturados estão entre bebês nascidos em 2024 e adolescentes entre 17 e 18 anos.

Os dados foram obtidos pela Folha de S. Paulo, via lei de acesso à informação, por meio de documentos compilados. Segundo o levantamento, 114 desses menores deixaram os Estados Unidos após a apreensão.

Ainda de acordo com a publicação, existem, pelo menos, 40 casos registrados de detenções familiares, levando em consideração que algumas das instalações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) não podem receber os menores sem os adultos. A maior parte das apreensões de crianças brasileiras ocorreu no Texas e em Massachusetts.

Apreensão mais longa

Segundo os dados divulgados, o registro de maior tempo de apreensão de um menor brasileiro é de uma criança nascida em 2023, e que ficou aproximadamente 44 dias South Texas Family Residential Center, um dos espaços de detenção para imigrantes, entre julho e setembro de 2025.

Após o período, o menor foi deportado do território americano pelo governo Donald Trump.

Onda de protestos

A detenção do pequeno Liam Conejo Ramos, criança equatoriana de cinco anos, gerou uma onda de protestos nos últimos dias. Políticos e população local se manifestaram contra a apreensão do menor, que foi levado para o Family Residential Center junto com seu pai.