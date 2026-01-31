Menu
MUNDO
MUNDO

Imigração nos EUA capturou mais de 150 menores brasileiros

Número de apreendidos levados para o ICE também é alto

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/01/2026 - 10:17 h

Cerca de 114 crianças brasileiras foram deportadas dos EUA
Cerca de 114 crianças brasileiras foram deportadas dos EUA -

Cerca de 157 menores brasileiros foram apreendidos pelos agentes de imigração do governo dos Estados Unidos em 2025. Os capturados estão entre bebês nascidos em 2024 e adolescentes entre 17 e 18 anos.

Os dados foram obtidos pela Folha de S. Paulo, via lei de acesso à informação, por meio de documentos compilados. Segundo o levantamento, 114 desses menores deixaram os Estados Unidos após a apreensão.

Ainda de acordo com a publicação, existem, pelo menos, 40 casos registrados de detenções familiares, levando em consideração que algumas das instalações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) não podem receber os menores sem os adultos. A maior parte das apreensões de crianças brasileiras ocorreu no Texas e em Massachusetts.

Apreensão mais longa

Segundo os dados divulgados, o registro de maior tempo de apreensão de um menor brasileiro é de uma criança nascida em 2023, e que ficou aproximadamente 44 dias South Texas Family Residential Center, um dos espaços de detenção para imigrantes, entre julho e setembro de 2025.

Após o período, o menor foi deportado do território americano pelo governo Donald Trump.

Onda de protestos

A detenção do pequeno Liam Conejo Ramos, criança equatoriana de cinco anos, gerou uma onda de protestos nos últimos dias. Políticos e população local se manifestaram contra a apreensão do menor, que foi levado para o Family Residential Center junto com seu pai.

Tags:

brasileiros estados unidos EUA imigração

x