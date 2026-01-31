Venezuela anuncia anistia geral após prisão de Maduro

Siga o A TARDE no Google

Delcy Rodríguez e Nicolás Maduro juntos - Foto: Luis Robayo | AFP

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou, nesta sexta-feira, 30, que vai promover uma anistia geral dentro do país, abrangendo todos os presos políticos de 1999 até 2025.

A decisão ocorre quase um mês depois da captura e prisão de Nicolás Maduro, então presidente da Venezuela, pelos Estados Unidos, após investida do governo Donald Trump. Delcy, que também faz parte do núcleo chavista da política venezuelana, também anunciou que a prisão de Helicoide, em Caracas, será fechada.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O local ficou conhecido por promover, segundo ativistas e adversários políticos de Maduro, tortura aos seus presos e opositores do chamado 'chavismo'. A prisão se tornará um centro esportivo.

"Decidimos colocar em marcha uma lei de anistia geral que cubra todo o período de violência política de 1999 até o presente", iniciou a presidente interina, que continuou.

"Decidimos que as instalações de Helicoide, que hoje servem como centro de detenção, serão transformadas em um centro social, esportivo, cultural e comercial para a família policial e para as comunidades vizinhas", afirmou Delcy durante discurso na Suprema Corte.

Prisão de Maduro

Nicolás Maduro foi preso nos primeiros dias de 2026, após avanço da operação liderada pelas forças policiais americanas. Contra o presidente, pesam acusações de envolvimento com uma organização criminosa que promove o tráfico de drogas.

Maduro está nos Estados Unidos, onde deve ser julgado pelos crimes que é acusado.