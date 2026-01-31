Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Venezuela anuncia anistia geral após prisão de Maduro

Decisão de presidente abrange presos desde 1999

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/01/2026 - 8:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Delcy Rodríguez e Nicolás Maduro juntos
Delcy Rodríguez e Nicolás Maduro juntos -

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou, nesta sexta-feira, 30, que vai promover uma anistia geral dentro do país, abrangendo todos os presos políticos de 1999 até 2025.

A decisão ocorre quase um mês depois da captura e prisão de Nicolás Maduro, então presidente da Venezuela, pelos Estados Unidos, após investida do governo Donald Trump. Delcy, que também faz parte do núcleo chavista da política venezuelana, também anunciou que a prisão de Helicoide, em Caracas, será fechada.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Caso Epstein: Trump é acusado de abuso sexual contra adolescente
Fim do Instagram? Aplicativo da China ameaça fama de redes sociais
Roubo de R$ 14 milhões em malas assusta Tóquio; ladrões usaram spray de pimenta

O local ficou conhecido por promover, segundo ativistas e adversários políticos de Maduro, tortura aos seus presos e opositores do chamado 'chavismo'. A prisão se tornará um centro esportivo.

"Decidimos colocar em marcha uma lei de anistia geral que cubra todo o período de violência política de 1999 até o presente", iniciou a presidente interina, que continuou.

"Decidimos que as instalações de Helicoide, que hoje servem como centro de detenção, serão transformadas em um centro social, esportivo, cultural e comercial para a família policial e para as comunidades vizinhas", afirmou Delcy durante discurso na Suprema Corte.

Prisão de Maduro

Nicolás Maduro foi preso nos primeiros dias de 2026, após avanço da operação liderada pelas forças policiais americanas. Contra o presidente, pesam acusações de envolvimento com uma organização criminosa que promove o tráfico de drogas.

Maduro está nos Estados Unidos, onde deve ser julgado pelos crimes que é acusado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos Nicolás Maduro venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Delcy Rodríguez e Nicolás Maduro juntos
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Delcy Rodríguez e Nicolás Maduro juntos
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Delcy Rodríguez e Nicolás Maduro juntos
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Delcy Rodríguez e Nicolás Maduro juntos
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x