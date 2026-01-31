Funcionário é atacado com ofensas racistas por cliente de loja

O jovem foi atacado pela cliente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um funcionário foi vítima de racismo em uma loja no bairro Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis, Santa Catarina. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento na última quarta-feira, 28, e divulgado neste fim de semana.

Nas imagens, que viralizaram na mídia, é possível notar uma mulher proferindo uma série de palavras ofensivas contra o rapaz. Em um dos trechos da conversa, a suspeita alega que não gosta de conviver com pessoas negras.

“Nego quando não caga na entrada, caga na saída, pelo amor de Deus. É por isso que eu não gosto de nego”, diz ela, caminhando em direção a porta de saída e entrada do local.

O caso foi denunciado e registrado na 7ª Delegacia de Polícia da Capital (7ª DP) e segue sob investigação. A pena para o caso de racismo pode variar de reclusão de dois a cinco anos e multa.