Funcionário é atacado com ofensas racistas por cliente de loja
O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento
Por Franciely Gomes
Um funcionário foi vítima de racismo em uma loja no bairro Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis, Santa Catarina. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento na última quarta-feira, 28, e divulgado neste fim de semana.
Nas imagens, que viralizaram na mídia, é possível notar uma mulher proferindo uma série de palavras ofensivas contra o rapaz. Em um dos trechos da conversa, a suspeita alega que não gosta de conviver com pessoas negras.
“Nego quando não caga na entrada, caga na saída, pelo amor de Deus. É por isso que eu não gosto de nego”, diz ela, caminhando em direção a porta de saída e entrada do local.
Um trabalhador negro, de 18 anos, foi vítima de racismo em Florianópolis.— Matheus Gomes (@matheuspggomes) January 30, 2026
A racista que entrou na loja pedindo informações usou como pretexto o seu estresse para destilar o pior do seu ódio às pessoas negras. Ela não teve nenhum receio de dizer coisas ofensivas como “por isso… pic.twitter.com/LKBhya2727
O caso foi denunciado e registrado na 7ª Delegacia de Polícia da Capital (7ª DP) e segue sob investigação. A pena para o caso de racismo pode variar de reclusão de dois a cinco anos e multa.
