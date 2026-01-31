Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RACISMO

Funcionário é atacado com ofensas racistas por cliente de loja

O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 10:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O jovem foi atacado pela cliente
O jovem foi atacado pela cliente -

Um funcionário foi vítima de racismo em uma loja no bairro Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis, Santa Catarina. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento na última quarta-feira, 28, e divulgado neste fim de semana.

Nas imagens, que viralizaram na mídia, é possível notar uma mulher proferindo uma série de palavras ofensivas contra o rapaz. Em um dos trechos da conversa, a suspeita alega que não gosta de conviver com pessoas negras.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Polícia nega novo crime de jovens acusados de matar cão Orelha
Carreta desgovernada atinge vários veículos; dez pessoas ficam feridas
Brasileiro diz ter pernas amputadas após combates na Guerra da Ucrânia

“Nego quando não caga na entrada, caga na saída, pelo amor de Deus. É por isso que eu não gosto de nego”, diz ela, caminhando em direção a porta de saída e entrada do local.

O caso foi denunciado e registrado na 7ª Delegacia de Polícia da Capital (7ª DP) e segue sob investigação. A pena para o caso de racismo pode variar de reclusão de dois a cinco anos e multa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Florianópolis racismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O jovem foi atacado pela cliente
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

O jovem foi atacado pela cliente
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

O jovem foi atacado pela cliente
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

O jovem foi atacado pela cliente
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x