Carnaval de Juazeiro confirma Carlinhos Brown como atração surpresa
O artista se apresentará na cidade no domingo, 1º
Por Franciely Gomes
O Carnaval de Juazeiro ganhou mais uma atração neste domingo, 1º. O cantor Carlinhos Brown foi confirmado como atração surpresa, se apresentando no Circuito Ivete Sangalo, a partir das 15h30.
Brown trará diversos hits de seu repertório, como "Ararinha", "Ashansu", "Você, o Amor e Eu", "A Namorada", "Quixabeira", "Tantinho", "Sou Faraó" e muito mais. O artista também fará uma mistura entre o axé, samba-reggae e sonoridades que prometem agitar o circuito.
O evento também conta com apresentações de Igor Kannário, Guga Meyra, Tony Salles, da banda Jammil e da dupla Rafa e Pipo Marques, filhos do cantor Bell Marques.
Programação no Circuito Ivete Sangalo:
Domingo (01/02)
15:00 – Bloco Carnavalesco
15:30 – Bloco Carnavalesco - ATRAÇÃO SURPRESA Carlinhos Brown
16:00 – Pagode 874
16:30 – Ricardinho e Gláucia
17:00 – Afoxé Filhos de Zaze
17:30 – Igor Kannário
18:00 – Fabiana Santiago
18:30 – Guga Meyra
19:00 – Rafa e Pipo Marques
19:30 – Jammil
20:00 – João Sereno
20:30 – Matheus do Acordeon
21:00 – Tony Salles
21:30 – Alan Cleber
22:00 – Ninha
22:30 – Matheus Torres
