Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SURPRESA

Carnaval de Juazeiro confirma Carlinhos Brown como atração surpresa

O artista se apresentará na cidade no domingo, 1º

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 13:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O artista não estava confirmado na programação
O artista não estava confirmado na programação -

O Carnaval de Juazeiro ganhou mais uma atração neste domingo, 1º. O cantor Carlinhos Brown foi confirmado como atração surpresa, se apresentando no Circuito Ivete Sangalo, a partir das 15h30.

Brown trará diversos hits de seu repertório, como "Ararinha", "Ashansu", "Você, o Amor e Eu", "A Namorada", "Quixabeira", "Tantinho", "Sou Faraó" e muito mais. O artista também fará uma mistura entre o axé, samba-reggae e sonoridades que prometem agitar o circuito.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O evento também conta com apresentações de Igor Kannário, Guga Meyra, Tony Salles, da banda Jammil e da dupla Rafa e Pipo Marques, filhos do cantor Bell Marques.

Leia Também:

Carnaval com chuva? Confira previsão do tempo para fevereiro
Carnaval de Juazeiro segue sem registro de crime grave contra a vida
Só em Salvador: o que faz o Carnaval da Bahia ser único no mundo

Programação no Circuito Ivete Sangalo:

Domingo (01/02)

15:00 – Bloco Carnavalesco

15:30 – Bloco Carnavalesco - ATRAÇÃO SURPRESA Carlinhos Brown

16:00 – Pagode 874

16:30 – Ricardinho e Gláucia

17:00 – Afoxé Filhos de Zaze

17:30 – Igor Kannário

18:00 – Fabiana Santiago

18:30 – Guga Meyra

19:00 – Rafa e Pipo Marques

19:30 – Jammil

20:00 – João Sereno

20:30 – Matheus do Acordeon

21:00 – Tony Salles

21:30 – Alan Cleber

22:00 – Ninha

22:30 – Matheus Torres

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Brown carnaval Carnaval 2026 Carnaval de Juazeiro juazeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista não estava confirmado na programação
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

O artista não estava confirmado na programação
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

O artista não estava confirmado na programação
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

O artista não estava confirmado na programação
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

x