Baile no Pelourinho elege corte da terceira idade para o Carnaval

O desfile foi marcado por carisma, elegância e compromisso com a sustentabilidade - Foto: Divulgação

O Baile Esperando o Momo, realizado neste domingo, 1º, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, elegeu a Corte Momesca da Melhor Idade do Bloco Quero Ver o Momo. A disputa reuniu 14 mulheres idosas e coroou as representantes que irão brilhar no Carnaval 2026.

Ao fim da tarde, sob aplausos e emoção do público presente, foram anunciadas as vencedoras do concurso. Marivalda Ferreira, de 81 anos, recebeu o título de Miss Simpatia; Maria Cleonice Santos, de 71 anos, foi escolhida Princesa; e Tarcilia Bomfim, de 77 anos, conquistou a coroa de Rainha da Melhor Idade.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O desfile foi marcado por carisma, elegância e compromisso com a sustentabilidade. As candidatas se apresentaram com figurinos inspirados no tema do Carnaval 2026 do bloco, o Samba Junino, criados pelo artista plástico Joaquim Assis, valorizando elementos da cultura afro-baiana e da tradição popular.



As finalistas foram avaliadas por um corpo de jurados composto por Sueli da Conceição, coordenadora de Articulação de Políticas para a Pessoa Idosa no Estado da Bahia; Nildinha Fonsêca, diretora do Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia; e Levite França, estilista e artista da moda sustentável.

A Realeza Momesca da Melhor Idade desfilará em ala de destaque no Bloco Quero Ver o Momo, tradição mantida há cinco anos, no domingo de Carnaval, no Circuito Batatinha.

Em 2026, o bloco leva às ruas do Centro Histórico de Salvador a energia dos antigos carnavais com a Banda Recordar e destaca as raízes afro-baianas do samba duro por meio do Samba Fogueirão, além de alas culturais com baianas, mestres e mestras do Samba Junino.

Pela primeira vez, o bloco promove a folia solidária, em que o folião pode trocar 2 kg de alimentos não perecíveis pela camisa do Quero Ver o Momo. A ação acontece no Balcão Samba Vivo, no piso L4 do Shopping Piedade, entre os dias 3 e 12 de fevereiro. Os alimentos arrecadados serão destinados a duas instituições sociais parceiras no mês de março.

Bloco Quero Ver o Momo 2026