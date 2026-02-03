Salvador é o destino mais procurado pelos sugar daddies no Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Destinos premium lideram as escolhas de casais sugar - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

Enquanto muitos foliões encaram longas horas de trio e multidões nas ruas, um público específico já tem roteiro definido para o Carnaval: os chamados casais sugar, formados por Sugar Daddies e Sugar Babies. Para eles, o feriado prolongado se tornou sinônimo de descanso, exclusividade e experiências de alto padrão, que unem lazer, conforto e momentos a dois.

Camarotes VIP, hotéis cinco estrelas, resorts e refúgios cercados pela natureza substituem o improviso da folia tradicional. A proposta é clara: curtir o Carnaval sem abrir mão de privacidade, boa gastronomia e serviços personalizados.

Experiências sob medida e alto padrão

Segundo Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do MeuPatrocínio, o período é estratégico para esse perfil. Homens com rotinas intensas de trabalho costumam aproveitar datas como o Carnaval para desacelerar e investir em experiências exclusivas ao lado de suas parceiras.

“O descanso aliado ao luxo é um fator decisivo. Cada casal escolhe o destino de acordo com seu estilo, mas o conforto e a privacidade são pontos inegociáveis”, explica.

Salvador lidera a preferência



O Carnaval mais famoso do país aparece no topo da lista. Em Salvador, a escolha passa longe da pipoca. Os casais apostam em camarotes premium, com open bar, gastronomia assinada, áreas de descanso e até serviços de spa. A hospedagem, geralmente, fica por conta de hotéis cinco estrelas, garantindo conforto após a maratona de blocos.

A combinação entre festa intensa e estrutura VIP faz da capital baiana um dos destinos mais desejados por esse público.

Carnaval de Salvador | Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

Rio une glamour e exclusividade



No Rio de Janeiro, a experiência ganha contornos ainda mais sofisticados. Camarotes exclusivos na Sapucaí, com chefs renomados, transfers privativos e after parties fechadas, estão entre as opções mais procuradas.

Fora da avenida, entram no roteiro passeios de iate pela Baía de Guanabara, jantares em restaurantes estrelados e hospedagem em hotéis de luxo, reforçando o clima de glamour.

Carnaval do Rio | Foto: Reprodução / Prefeitura do Rio

Cultura e descanso no Nordeste



Recife e Olinda aparecem como alternativa para quem busca equilíbrio. Os casais participam dos blocos tradicionais e festas privadas nas cidades históricas, mas optam por estender a viagem ou se hospedar em Porto de Galinhas.

Resorts de alto padrão, bangalôs à beira-mar, piscinas privativas e spas garantem o descanso longe da agitação noturna.

Carnaval de Recife | Foto: Governo do Estado de Pernambuco

Refúgio e silêncio longe da folia

Para quem prefere fugir completamente do Carnaval, a Chapada dos Veadeiros surge como destino ideal. O local atrai casais interessados em experiências de eco-luxo, com pousadas boutique, chalés exclusivos, massagens, trilhas guiadas e contato direto com a natureza.

O foco é o bem-estar, o romantismo e a reconexão, longe de qualquer multidão.

Carnaval na Chapada dos Veadeiros | Foto: Pé de Cerrado/ Funarte

Pipa aposta no romance discreto



Charmosa e reservada, Pipa também figura entre as preferidas. Hotéis exclusivos, bangalôs com piscina privativa, passeios de lancha ao pôr do sol e jantares intimistas criam um ambiente propício para quem busca tranquilidade com sofisticação.

Carnaval de Pipa | Foto: Divulgação

Carnaval a dois



Para esse público, o Carnaval vai além da festa. Seja em camarotes luxuosos, praias reservadas ou refúgios naturais, o feriado se transforma em um momento de cuidado, conexão e experiências alinhadas a um estilo de vida marcado pelo conforto e pela exclusividade.