Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Salvador é o destino mais procurado pelos sugar daddies no Carnaval

Casais sugar apostam em destinos de luxo para curtir o Carnaval

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/02/2026 - 17:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Destinos premium lideram as escolhas de casais sugar
Destinos premium lideram as escolhas de casais sugar -

Enquanto muitos foliões encaram longas horas de trio e multidões nas ruas, um público específico já tem roteiro definido para o Carnaval: os chamados casais sugar, formados por Sugar Daddies e Sugar Babies. Para eles, o feriado prolongado se tornou sinônimo de descanso, exclusividade e experiências de alto padrão, que unem lazer, conforto e momentos a dois.

Camarotes VIP, hotéis cinco estrelas, resorts e refúgios cercados pela natureza substituem o improviso da folia tradicional. A proposta é clara: curtir o Carnaval sem abrir mão de privacidade, boa gastronomia e serviços personalizados.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Experiências sob medida e alto padrão

Segundo Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do MeuPatrocínio, o período é estratégico para esse perfil. Homens com rotinas intensas de trabalho costumam aproveitar datas como o Carnaval para desacelerar e investir em experiências exclusivas ao lado de suas parceiras.

“O descanso aliado ao luxo é um fator decisivo. Cada casal escolhe o destino de acordo com seu estilo, mas o conforto e a privacidade são pontos inegociáveis”, explica.

Leia Também:

"Não é de fácil solução", dispara deputada sobre mudança no Carnaval
Baile à fantasia leva samba e Carnaval para as águas de Salvador
Confira guia completo de festas antes do Carnaval oficial de Salvador
Pré-Carnaval em Salvador ganha força com Festa das Caretas

Salvador lidera a preferência

O Carnaval mais famoso do país aparece no topo da lista. Em Salvador, a escolha passa longe da pipoca. Os casais apostam em camarotes premium, com open bar, gastronomia assinada, áreas de descanso e até serviços de spa. A hospedagem, geralmente, fica por conta de hotéis cinco estrelas, garantindo conforto após a maratona de blocos.

A combinação entre festa intensa e estrutura VIP faz da capital baiana um dos destinos mais desejados por esse público.

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador | Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

Rio une glamour e exclusividade

No Rio de Janeiro, a experiência ganha contornos ainda mais sofisticados. Camarotes exclusivos na Sapucaí, com chefs renomados, transfers privativos e after parties fechadas, estão entre as opções mais procuradas.

Fora da avenida, entram no roteiro passeios de iate pela Baía de Guanabara, jantares em restaurantes estrelados e hospedagem em hotéis de luxo, reforçando o clima de glamour.

Carnaval do Rio
Carnaval do Rio | Foto: Reprodução / Prefeitura do Rio

Cultura e descanso no Nordeste

Recife e Olinda aparecem como alternativa para quem busca equilíbrio. Os casais participam dos blocos tradicionais e festas privadas nas cidades históricas, mas optam por estender a viagem ou se hospedar em Porto de Galinhas.

Resorts de alto padrão, bangalôs à beira-mar, piscinas privativas e spas garantem o descanso longe da agitação noturna.

Carnaval de Recife
Carnaval de Recife | Foto: Governo do Estado de Pernambuco

Refúgio e silêncio longe da folia

Para quem prefere fugir completamente do Carnaval, a Chapada dos Veadeiros surge como destino ideal. O local atrai casais interessados em experiências de eco-luxo, com pousadas boutique, chalés exclusivos, massagens, trilhas guiadas e contato direto com a natureza.

O foco é o bem-estar, o romantismo e a reconexão, longe de qualquer multidão.

Carnaval na Chapada dos Veadeiros
Carnaval na Chapada dos Veadeiros | Foto: Pé de Cerrado/ Funarte

Pipa aposta no romance discreto

Charmosa e reservada, Pipa também figura entre as preferidas. Hotéis exclusivos, bangalôs com piscina privativa, passeios de lancha ao pôr do sol e jantares intimistas criam um ambiente propício para quem busca tranquilidade com sofisticação.

Carnaval de Pipa
Carnaval de Pipa | Foto: Divulgação

Carnaval a dois

Para esse público, o Carnaval vai além da festa. Seja em camarotes luxuosos, praias reservadas ou refúgios naturais, o feriado se transforma em um momento de cuidado, conexão e experiências alinhadas a um estilo de vida marcado pelo conforto e pela exclusividade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Carnaval de Salvador Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Destinos premium lideram as escolhas de casais sugar
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

Destinos premium lideram as escolhas de casais sugar
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Destinos premium lideram as escolhas de casais sugar
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Destinos premium lideram as escolhas de casais sugar
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

x