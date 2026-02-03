Menu
MAJESTADE DA FOLIA

Saiba quem são a Rainha e as Princesas do Carnaval de Salvador 2026

As jovens foram escolhidas durante um concurso nesta semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/02/2026 - 21:48 h

As campeãs do concurso juntas
As campeãs do concurso juntas -

O Carnaval de Salvador já tem sua rainha e suas princesas. O concurso foi realizado nesta segunda-feira, 2, em um hotel no bairro do Itaigara, e o resultado foi transmitido para o público nas redes sociais.

Disputando com outras 12 candidatas, Maria Eduarda Nunes, de 21 anos, foi eleita Rainha do Carnaval de Salvador 2026. A jovem que conquistou os jurados é moradora do distrito de Jauá, em Camaçari, na Costa dos Coqueiros, cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador.

“É uma enorme alegria ser coroada Rainha do Carnaval de Salvador. Isso não é somente sobre mim, é também sobre o legado deixado por outras mulheres. Estou muito feliz”, declarou a vencedora.

Já as princesas escolhidas foram Maria Lúcia Longuinho, de 26 anos, representante da cidade de Feira de Santana e Maviniê Aguiar Nunes, de 28 anos, nascida no município de Brumado.

As candidatas desfilaram e se apresentaram ao som do tema “Bahia de Todos os Sambas” no evento, que recebeu o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA).

Além dos títulos, elas ganharam uma premiação no valor de R$ 16 mil cada, e um final de semana em um resort de luxo, localizado em Salvador, capital do estado da Bahia.

x