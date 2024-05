Governadora em exercício pode receber maior honraria da Alba | A TARDE

Governadora em exercício, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Cynthia Maria Resende Pina, pode receber a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nos próximos meses. Trata-se da Comenda 2 de Julho, proposta pelo deputado estadual Vitor Bonfim (PV).

O ato que sacramentará a magistrada como a próxima comendadora da Bahia foi apresentado à Mesa Diretora ainda no mês de fevereiro, quando Resende foi empossada para assumir o comando da Corte baiana.

Para justificar a homenagem, Bonfim alega que a cerimônia é uma forma de “retribuição e reconhecimento ao seu trabalho e ao conjunto de sua obra profissional e humanitária”.

“Ressalto também a importância e evolução do que representa a ocupação de mais mulheres em cargos de poder. Nesse contexto, sua eleição representa não apenas um feito pessoal, mas também um marco significativo na promoção da igualdade de oportunidades e uma inspiração para futuras gerações de mulheres”, diz outro trecho da proposição.

As homenagens à chefe do Executivo interina vão além da Alba e se estendem também à Câmara Municipal de Salvador (CMS). No Legislativo soteropolitano, o vereador Randerson Leal (Podemos) também apresentou um projeto para conceder à magistrada a Medalha Thomé de Souza, a mais alta honraria da Casa.

Natural de Aracaju, a desembargadora coleciona em seu quadro de homenagens, o título de Cidadã Baiana, concedido pelo deputado estadual Roberto Carlos (PV), além da Medalha de Mérito Eleitoral com Palma do Tribunal Regional Estadual da Bahia (TRE) em 2010.

Governadora interina

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargadora Cynthia Maria Resende Pina, tomou posse para assumir o terceiro Poder no último sábado, 11, devido à missão internacional do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que passará 10 dias na Europa.

A magistrada é a terceira mulher a sentar na cadeira da governadoria, de forma interina. A nomeação de Resende para o cargo acontece em razão das renúncias do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que dispôs o seu nome para a prefeitura de Salvador, e o presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), que poderia tornar a sua mulher inelegível em Campo Formoso, caso aceitasse a função.

