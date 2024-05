Presidente do TJ-BA visita Grupo A TARDE e destaca diretrizes | A TARDE

Desde o último dia 1º de fevereiro, o Poder Judiciário baiano tem uma mulher no seu comando. A desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, de 68 anos de idade, tomou posse naquele dia como presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), assumindo compromissos para modernizar a gestão da Corte no biênio 2024-2026.

Em visita institucional nesta quinta-feira, 9, a nova presidente do TJ-BA foi recebida pelo presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão; pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves; pela diretora de Conteúdos e Projetos Especiais, Mariana Carneiro; e pela diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois.

Durante a conversa, a desembargadora apontou as prioridades de sua gestão e sinalizou para a possibilidade da realização de parcerias, voltadas ao combate das fake news e à ampliação do alcance das informações da Justiça da Bahia, através de uma maior aproximação com as comunidades do estado.

“O jornal A TARDE é um veículo grande, tradicional e de credibilidade. O que sai no A TARDE, a gente sabe que é verdade. Em tempos de fake news, esse é um valor fundamental, que a gente valoriza. Entendemos que um veículo dessa grandeza pode ser importante para nos ajudar a levar cada vez mais informação aos baianos”, elogiou Cynthia Resende.

Caroline Gois, João Leitão, Cynthia Resende, Luciano Neves e Mariana Carneiro em conversa na sede do Grupo A TARDE | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

João de Mello Leitão ressaltou que atualmente, de acordo com dados do IVC (Instituto Verificador de Comunicação), o Jornal A TARDE é o quinto em circulação no país, ficando atrás apenas de veículos das regiões Sudeste e Sul. Nesse sentido, o Grupo teria total capacidade de contribuir com um maior alcance das informações sobre o Judiciário da Bahia.



“Hoje, nós já temos um grande alcance no estado, tanto com o impresso, quanto com o portal, a rádio, o A TARDE Play e outros projetos do grupo, sempre com preocupação de influenciar socialmente na Bahia. Um dos nossos maiores projetos é o A TARDE Educação, onde a gente disponibiliza para estudantes de diversos municípios todas as edições do nosso jornal desde 1912”, contou o presidente do Grupo.

“Nós vamos tocar, em breve, uma parceria da A TARDE FM com outras rádios do interior do estado, para levar nossos conteúdos para outras regiões da Bahia. É preciso fazer melhor essa comunicação entre a Região Metropolitana de Salvador e o norte do estado, o sul e o oeste”, disse Luciano Neves.

Para além dessa ampliação das informações, Cynthia Resende apontou que a modernização será o foco de sua gestão. Segundo ela, só o investimento em tecnologia poderá dar conta do crescente volume de processos que chegam ao TJ-BA, tornando mais eficiente o trabalho dos magistrados.

Nos primeiros quatro meses de 2024, o TJ-BA já apresentou um crescimento de 46% no número de processos julgados, em comparação com o mesmo período de 2023. Para a magistrada, a tendência é que essa velocidade aumente nos próximos anos, com um maior investimento em tecnologia.

“Durante a pandemia, nós conseguimos digitalizar todos os processos. E aí o acesso do advogado ficou bem mais fácil. A partir daí, o advogado pode ajuizar sua ação de qualquer lugar onde ela esteja: em casa ou no escritório. Não precisa mais ir ao fórum. Isso facilitou muito e aumentou muito o número de processos”, contou a desembargadora.

“A gente tem que buscar também a solução tecnológica. Ou seja: robôs que nos ajudem a identificar as demandas que são idênticas, que tratam do mesmo assunto, para que a gente possa fazer a sentença mais rápido. A inteligência artificial pode reunir um grupo, por exemplo, de 20 processos iguais, e produzir uma mesma sugestão de sentença. Isso vai agilizar muito a nossa prestação, entre outras coisas”, concluiu a presidente do TJ-BA.

