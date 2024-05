Entenda por que a presidente do TJ-BA pode virar governadora da Bahia | A TARDE

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, falou com exclusividade na manhã desta quinta-feira, 9, ao Portal A TARDE sobre a chance dela se tornar a segunda mulher a assumir o governo do estado em 475 anos de história.

A possibilidade foi revelada em primeira mão pelo colunista Levi Vasconcelos, de A TARDE, nesta quinta. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) viajará à Europa neste sábado, 11, mas não poderá deixar o posto para seu vice, Geraldo Júnior (MDB), que é pré-candidato nas eleições de 2024.

O terceiro na linha sucessória é o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Adolfo Menezes (PSD). O parlamentar, porém, foi orientado por advogados a não assumir o governo da Bahia, já que sua esposa, Denise Menezes (PSD), é pré-candidata a prefeita de Campo Formoso e poderia ficar inelegível com a ascensão do marido.

Em visita institucional, a nova presidente do TJ-BA foi recebida pelo presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão; pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves; pela diretora de Conteúdos e Projetos Especiais, Mariana Carneiro; e pela diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois.



Em entrevista ao Portal A TARDE, Cynthia Resende revelou que foi informada sobre a possibilidade na tarde de quarta-feira, 8, mas afirmou que assumir o governo da Bahia no sábado ainda não é uma decisão oficial. Segundo a desembargadora, caso a situação se confirme, ela ficaria orgulhosa e honrada.

“Essa notícia, eu recebi ontem a tarde, mas ainda não tive uma confirmação oficial. Por enquanto, está só na conversa e nos órgãos de imprensa, não sei como foi parar nos órgãos de imprensa, mas, se por acaso acontecer realmente, vai ser uma coisa que vai nos trazer muito orgulho”, declarou a presidente do TJ-BA.

“Primeiro, por ser o Tribunal de Justiça, que vai estar representando ali o Poder Executivo. Segundo, também por ser mulher. Isso é muito importante. Eu acho que é muito significativo. É um fator de estímulo para que as mulheres continuem na sua luta, para atingir melhores posições, melhorar o seu espaço. E vai ser, sim, uma grande honra”, acrescentou Cynthia Resende.

Caso assuma o governo do estado no sábado, Cynthia Maria Pina Resende deve ocupar a cadeira mais importante do Executivo baiano por 10 dias, período de duração da viagem de Jerônimo.

Relembre

A primeira mulher a assumir a governo da Bahia foi a desembargadora Silvia Zarif, em 2008. A magistrada, que ocupava a presidência do TJ-BA, ocupou a cadeira quando o então governador do estado, Jaques Wagner (PT), realizou uma viagem aos Estados Unidos da América.

Na época, o então vice-governador Edmundo Pereira (MDB) e o então presidente da Alba, Marcelo Nilo (hoje no Republicanos), também estavam impedidos de assumir o governo.

