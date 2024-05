E Ana Paula se diz tranquila, sem briga, esperneios e nem ziquizira | A TARDE

Bruno Reis (UB) vai anunciar chapa completa quando se declarar oficialmente candidato à reeleição a prefeito de Salvador, segundo políticos do entorno dele, o que deverá acontecer nos próximos dias.

E quem será o vice? Pretendentes não faltam. O Republicanos diz que quer, já se falou no deputado federal Leo Prates (PDT), Carlos Muniz (PSDB), o presidente da Câmara de Salvador, também quer indicar, mas Bruno fala que vai conversar com todos os aliados para enfim tomar uma decisão.

E o que diz Ana Paula Matos, a atual vice, que é do PDT?

— Digo o que sempre venho dizendo, em qualquer circunstância estarei ao lado de Bruno. E comigo está tudo bem, com certeza não serei problema. Tenho a confiança do meu partido e vamos em frente.

Apostas —Mas nas bolsas de apostas do mundo político Ana Paula é líder absoluta, todos acham que vai dar ela. Formada em administração, 46 anos, casada há 18 anos com Vinicius, sem filhos, ela que nunca pensou em fazer carreira política, sempre esteve ao lado de Bruno.

Os dois são amigos desde a juventude. E quando Bruno foi secretário de ACM Neto (Promoção Social), ela era subsecretária, quando ele tornou-se vice-prefeito, ela foi chefe de gabinete, quando ele virou prefeito ela tornou-se vice.

Dizem alguns que em 2026, se Neto não disputar o governo, bota Bruno e precisaria ter um vice de confiança.

— Quando ACM Neto era prefeito me delegou várias missões e eu cumpri. Acho que isso não procede.

Cynthia pode tornar-se a 1ª governadora da Bahia

Nos seus 475 anos de história, desde que Tomé de Souza aqui chegou, a Bahia teve 167 governadores, 64 no período colonial, 52 no Império e 51 na República (até Jerônimo). Nenhum, em tempo algum, foi mulher. Eis que a presidente do TJ-BA, Cynthia Maria Pina Resende, está em vias de entrar para a história como a primeira a chegar lá. Jerônimo viaja sábado para a Alemanha e lá fica 8 dias, Geraldo Júnior (MDB), o vice, não pode assumir porque é pré-candidato a prefeito de Salvador e o presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), o terceiro na linha sucessória, ontem foi desaconselhado por advogados a assumir – a esposa dele, Denise Menezes, é pré-candidata a prefeita de Campo Formoso. Sobra para Cynthia, que assim garante um lugar na história.



Desembargadora Cynthia Resende, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) | Foto: Divulgação

