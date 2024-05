Governo da Bahia já foi comandado por duas mulheres; saiba quem são | A TARDE

A passos lentos, as mulheres vão assumindo cargos de alta chefia e desconstruindo o estereótipo de que política de um estado deve ser apenas gerida por homens. Após 14 anos, a Bahia volta a ter uma mulher assumindo o cargo no Executivo, ainda que de forma interina.

Na manhã deste sábado, 11, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende foi empossada para exercer a função de governadora em exercício, por uma semana. A consagração do nome da magistrada aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), localizado no CAB, onde funciona a governadoria. A solenidade de transmissão de cargo foi restrita apenas para convidados.

O estado, que está sob batuta de Jerônimo Rodrigues (PT), nunca elegeu uma mulher para sentar na cadeira do terceiro Poder. No entanto, ao longo da história, a Bahia já foi comandada por duas mulheres, nos anos de 2008 e 2010.

Mulheres na governadoria

Durante o governo de Jaques Wagner (PT), atual senador da República, os baianos foram agraciados, de forma inédita, pelo nome da chefe da Corte baiana, desembargadora Silvia Zarif, que assumiu a gestão no dia 21 de setembro de 2008.

À época, a magistrada passou a ocupar a cadeira de Wagner devido a uma viagem internacional do petista, que deixou o estado rumo a Nova York. Assim como Cynthia Maria, Zarif foi nomeada ao cargo devido a impossibilidade do vice-governador Edmundo Pereira (MDB) e do presidente da Assembleia Legislativa (Alba), deputado Marcelo Nilo (PSDB - atual Republicanos), de assumir a função.

Se assumisse a governadoria, Nilo poderia deixar os seus familiares inelegíveis nas eleições daquele ano, assim como poderia acontecer com o atual chefe do Legislativo, Adolfo Menezes (PSD), que aposta no nome da esposa, Denise Menezes, para concorrer à prefeitura de Campo Formoso.

A desembargadora ficou apenas dois dias no comando do estado e deixou o posto no dia 23 de setembro.

Telma Brito

O mesmo feito voltou a se repetir em 2010, no segundo mandato de Wagner. Na ocasião, o governador também embarcou em uma missão internacional para a África do Sul, quando integrou a comitiva do presidente Lula e participou do ato da passagem do bastão de comando da Copa do Mundo para o Brasil, que aconteceria em 2014.

Como terceiro nome na linha sucessória, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Telma Brito, foi consagrada ao cargo.

