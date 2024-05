"Meninas irão ter nela uma inspiração", diz Jerônimo sobre Cynthia | A TARDE

Jerônimo Rodrigues (PT) comentou sobre a posse da presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA) Cynthia Resende como governadora em exercício da Bahia. A cerimônia de transferência de cargo ocorreu, neste sábado, 11, no Centro de Operações e Inteligência de Segurança (COI), em Salvador.

“Hoje ela está neste lugar de governadora porque ela percorreu uma trajetória dentro do TJ e assim assumiu a presidência. E é fundamental porque as crianças, as meninas irão ver nela e ter nela uma inspiração. Da mesma forma que têm em mim, uma pessoa do interior, da zona rural, para chegar nesses lugares. As pessoas se movem pelos sonhos e por bons exemplos”, disse o governador.

Cynthia assumirá a gestão do estado pelos próximos sete dias, período em que Jerônimo estará na próxima semana em missão internacional na Holanda, Bélgica e Alemanha e retorna na próxima sexta, 17.

A desembargadora é quarta mulher a assumir a presidência do TJ-BA e a terceira governadora interina do estado. O ato simbólico, ressalta também a capacidade de gestão e o potencial das mulheres para o exercício político.

No exercício da gestão estadual a partir de hoje, Cynthia Resende avaliou que assumir o cargo do executivo fortalece a confiança no poder judiciário, fundamental para a criação e fiscalização das leis.

“É uma grande responsabilidade assumir o cargo de governadora de estado, mesmo interinamente e, ao mesmo tempo, é uma confiança do executivo no Tribunal de Justiça”, concluiu a governadora em exercício.

Graduada em Direito, pela Universidade Católica do Salvador, a governadora está no TJ-BA desde 1984, quando foi aprovada no concurso público para o cargo de juíza e iniciou a carreira na Comarca de Brejões, no Vale do Jiquiriçá.

Do ato de transmissão de cargo participaram também secretários de estado, deputados estaduais, federais, desembargadores e outros representantes dos três poderes baianos.

