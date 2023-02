No Carnaval de Salvador, Janja faz defesa de força cultural da folia

Presente no Camarote Expresso 2222 neste quarto dia do Carnaval de Salvador, domingo, 19, a primeira-dama Janja fez questão de afirmar que a folia soteropolitana, a exemplo do Rio de Janeiro, são exemplos de força da cultura brasileira. Ela ainda recebeu o carinho dos artistas que passaram pelo circuito Dodô

"Eu tô muito feliz de está aqui na Bahia. A gente veio para descansar. E não poderia deixar de passar aqui no camarote 2222, que era um sonho. Obrigada, Bahia", disse a primeira-dama durante coletiva de imprensa.

Neste domingo, Janja está acompanhada da empresária Flora Gil, anfitriã do camarote, e da esposa do senador Jaques Wagner (PT), Fátima Mendonça, e a primeira-dama do Estado, Tatiana Velloso.

"A Janja é a primeira-dama, portanto a representação do nosso Brasil. E o fato de estar aqui mostra toda a preocupação com a nossa cultura, assim como o seu marido", disse a empresária Flora Gil.

Janja e o presidente Lula (PT) escolheram a Bahia para passar o período da festa momesca. Porém, ao que tudo indica, o presidente Lula preferiu o descanso na Base Naval de Aratu, local preferido dos ocupantes do Palácio do Planalto, à folia dos circuitos do Carnaval.