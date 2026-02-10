Carnaval de Salvador pode antecipar embate Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro e Lula - Foto: Montagem | Reprodução/YouTube e Ricardo Stuckert/PR

O Carnaval de Salvador, assim como outras festas na Bahia — a Lavagem do Bonfim e o 2 de Julho são exemplos disso — costuma servir como um termômetro da popularidade dos políticos.

Em 2026, ano em que serão eleitos presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, essa tendência será novamente colocada à prova durante a folia momesca, com os diversos agentes tendo de passar por uma espécie de crivo informal junto à população.

Lula vem

Quarto maior colégio eleitoral do país, a Bahia deve receber, mais uma vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, ao contrário do que ocorreu em 2023, quando adotou uma postura mais discreta, preferindo curtir a folia na tranquilidade da Base Naval de Aratu, a expectativa é a de que, desta vez, ele bote o bloco na rua, em Salvador.

O petista é esperado no próximo sábado, 14, no camarote do governo do Estado, localizado no Campo Grande. Junto com ele, deve estar a primeira-dama, Janja. Há três anos, ela marcou presença no Camarote Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina, gerando um verdadeiro burburinho entre os presentes ao local, diante da mobilização da equipe de segurança do presidente.

Flávio vem?

Fora Lula, outros presidenciáveis também são esperados para, se não curtir a folia em si em Salvador, pelo menos sentir o clima sobre as respectivas candidaturas para o pleito que acontece daqui a pouco mais de nove meses, além de fortalecer as articulações para o período eleitoral.

Em agenda fora do Brasil, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve voltar ao país entre as próxima quinta, 12, e sexta-feira, 13. Conforme apuração do Portal A TARDE com interlocutores do partido, apesar de não haver nada confirmado quanto a vinda do parlamentar a Salvador, o convite foi feito ao liberal.

"Eu acredito que o povo baiano é muito acolhedor. Eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade, não vai ter nenhum tipo de resistência. Eu acredito no acolhimento dos baianos, mesmo aqueles que, eventualmente, discordem da posição política ideológica dele. Acho que ele será bem tratado, será muito bem-vindo", disse uma fonte ligada ao senador.