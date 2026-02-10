FOLIA
Carnaval infantil ganha protagonismo com desfile da Banda Ibéji
Bloco afro infantil completa 32 anos na avenida com música inédita, educação racial e foco na autoestima de crianças negras
Por Beatriz Santos
Siga o A TARDE no Google
O desfile da Banda Ibéji, neste domingo, 15, no Circuito Osmar, reforça o Carnaval infantil como espaço de formação, identidade e protagonismo juvenil. Ao completar 32 anos de história, o bloco retorna à avenida com o lançamento da canção “Negra Rainha” e um enredo que transforma a folia em ferramenta educativa para crianças e adolescentes.
Mais do que celebrar o Jubileu de Pérola, a Ibéji aposta no tema “Kitembu – Guardião da Vida, dos Ciclos e da Ancestralidade” para dialogar com a cosmologia bantu e apresentar, de forma lúdica, reflexões sobre tempo, amadurecimento e pertencimento. A proposta reafirma o compromisso do bloco com a Lei 10.639/03, que estabelece o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas.
Leia Também:
À frente do trio, a ex-The Voice Kids Maria Alice simboliza esse protagonismo ao conduzir o lançamento de “Negra Rainha”, música inspirada no filme A Mulher Rei. A composição busca traduzir a força das guerreiras africanas para a realidade de meninas negras de Salvador.
"Viola Davis nos ensinou que nossa realeza não é um título, é o nosso sangue. Cantar isso no maior quilombo urbano das Américas é dizer para cada criança que ela pode ser protagonista da sua própria história", afirma Maria Alice.
Para a presidenta do bloco, Marta Santana, o Carnaval infantil vai além do entretenimento. "Não entregamos apenas entretenimento; entregamos ferramentas de afirmação identitária. Quando uma criança vê Maria Alice no trio, ela vê um futuro possível".
O desfile também marca um novo momento musical do grupo. Com o álbum 'Afro Nexus: A Convergência', a Banda Ibéji amplia sua sonoridade, deixando de atuar apenas como grupo percussivo para incorporar elementos do Afro-Pop, Afrobeat e Afro House, conectando tradição dos terreiros a linguagens globais. "Saímos da trilha sonora de desfile para uma convergência global de ritmos pretos", define Ivo Viana.
Desfile do Bloco Afro Infantil Ibéji
- Onde: Circuito Osmar
- Quando: Domingo, 15 de fevereiro de 2026, às 11h
- Destaque: Lançamento da canção 'Negra Rainha', inspirada no filme A Mulher Rei
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes