Carnaval infantil ganha protagonismo com desfile da Banda Ibéji

Banda Ibéji aposta no tema “Kitembu – Guardião da Vida, dos Ciclos e da Ancestralidade” - Foto: Divulgação

O desfile da Banda Ibéji, neste domingo, 15, no Circuito Osmar, reforça o Carnaval infantil como espaço de formação, identidade e protagonismo juvenil. Ao completar 32 anos de história, o bloco retorna à avenida com o lançamento da canção “Negra Rainha” e um enredo que transforma a folia em ferramenta educativa para crianças e adolescentes.

Mais do que celebrar o Jubileu de Pérola, a Ibéji aposta no tema “Kitembu – Guardião da Vida, dos Ciclos e da Ancestralidade” para dialogar com a cosmologia bantu e apresentar, de forma lúdica, reflexões sobre tempo, amadurecimento e pertencimento. A proposta reafirma o compromisso do bloco com a Lei 10.639/03, que estabelece o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas.

À frente do trio, a ex-The Voice Kids Maria Alice simboliza esse protagonismo ao conduzir o lançamento de “Negra Rainha”, música inspirada no filme A Mulher Rei. A composição busca traduzir a força das guerreiras africanas para a realidade de meninas negras de Salvador.



"Viola Davis nos ensinou que nossa realeza não é um título, é o nosso sangue. Cantar isso no maior quilombo urbano das Américas é dizer para cada criança que ela pode ser protagonista da sua própria história", afirma Maria Alice.

Para a presidenta do bloco, Marta Santana, o Carnaval infantil vai além do entretenimento. "Não entregamos apenas entretenimento; entregamos ferramentas de afirmação identitária. Quando uma criança vê Maria Alice no trio, ela vê um futuro possível".

O desfile também marca um novo momento musical do grupo. Com o álbum 'Afro Nexus: A Convergência', a Banda Ibéji amplia sua sonoridade, deixando de atuar apenas como grupo percussivo para incorporar elementos do Afro-Pop, Afrobeat e Afro House, conectando tradição dos terreiros a linguagens globais. "Saímos da trilha sonora de desfile para uma convergência global de ritmos pretos", define Ivo Viana.

Desfile do Bloco Afro Infantil Ibéji